ضمن حياة كريمة.. أسيوط تسلم 87 مدرسة بتكلفة 426 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء وتسليم 87 مدرسة بطاقة 1219 فصلا وبقيمة إجمالية تصل إلى 426 مليون جنيه والتى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ما بين (إنشاء جديد، تعلية، إحلال كلى أو جزئى).





ويأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتوسعة المدارس القائمة بالفعل لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد للطلاب حرصا على مستقبلهم، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة أسيوط للأبنية التعليمية اليوم الجمعة، وناقش اللقاء الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة وخطة تطوير وصيانة المدارس بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى وجهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التى تعود بالنفع العام على المواطنين فى مختلف القطاعات وفى إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية.

وأكد المحافظ أهمية الدور الذى تقوم به هيئة الأبنية التعليمية من بناء مدارس جديدة وتطوير مدارس قائمة بالفعل مما يؤدى للنهوض بالعملية التعليمية وإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب من سكان الريف والحضر، كما أن بناء المدارس الجديدة يساعد فى تخفيف الكثافة الطلابية فى الفصول.

وأشار المحافظ الى أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرا إنشاء مدرستين رسميتين للغات منهم مدرسة تم افتتاحها هى مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب والتى تم انشائها على مساحة 4387 مترا بإجمالى 56 فصلا دراسيا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية بلغت 13مليونا و880 ألف جنيه ومدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط والتى يجرى انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالى عدد فصول 42 فصلا دراسيا لاستيعاب الاقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك ضمن الحلول العاجلة التى تم وضعها لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب وحرصا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية.

ووجه المحافظ بضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات والابنية التعليمية لتوفير الأراضى اللازمة لبناء المدارس الجديدة خاصة فى القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير مناخ تعليمى جيد بهذه القرى لتحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

من جانبه أوضح مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة أسيوط للابنية التعليمية أن إجمالى المدارس التى تم ويجرى تنفيذها ضمن المشروع القومى لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة " يبلغ عددها 121 مدرسة بإجمالى عدد فصول يبغ 1227 فصلا دراسيا وتم الانتهاء من عدد 87 مدرسة واستلامهم ابتدائيا فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1219 فصلا دراسيا وبتكلفة اجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه.

وأضاف أن إجمالى مشروعات المدارس التى تم تنفيذها بمحافظة أسيوط فى الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2022 شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالى عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.