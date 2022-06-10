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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703397/مقبرة-الحمير-اتعمل-بيها-حواوشي--تفاصيل-جديدة-في-مقبرة-الحمير-بالفيوم

كشف مجلس مدينة طامية بمحافظة الفيوم، لـ دوت الخليج، عن سر مقبرة الحمير التي عثر عليها بالمنطقة الصحراوية قرب تلاقي طريقي أسيوط الغربيي والإقليمي، والتي تسببت في حالة من الذعر والاستياء بين أهالي محافظة الفيوم .

دوت الخليج

وأكد مجلس مدينة طامية، على أن يتم جلب الحمير وذبحها للاستفادة من جلودها وتصديرها لدول أخرى مقابل مبالغ مالية تفوق أسعار بيع الحمير في السوق المصر.

تكرار حادثة مزرعة الحمير

وأثار الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدل واسع بين أهالي محافظة الفيوم حول تكرار حادثة مزرعة الحمير التي حدثت منذ عدة سنوات بالمحافظة، حيث كان يتم ذبح الحمير وتشفية لحومها وبيعها للمواطنين على أنها لحوم عجول ماشية.

وتداول رواد مواقع التواصل صفحات الاجتماعي، فيديو يظهر وجود عدد كبير من هياكل الحمير ملقاة بالمنطقة الصحراوية قرب تلاقى طريقي أسيوط الغربي والإقليمي، مما أدى إلى ذعر بين أهالي محافظة الفيوم.

تشكيل لجنة للتفتيش على المطاعم والأسواق

وعلى الفور وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة من مسئولي مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، وإدارة البيئة بالديوان العام للمحافظة، للتفتيش على المطاعم والأسواق لأخذ عينات من اللحوم وإرسالها الى المعامل المتخصصة، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين.