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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703395/وسط-البحر-وفي-شوارع-أوروبا-هكذا-تقضين-الفنانات-موسم-صيف-2022

تستمتع مجموعة من النجمات حاليًا بصيف 2022 من خلال العطلات الصيفية والملابس الجريئة التي تجعلهم حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد استمتاع الفنانات بموسم صيف 2022

الفنانات صيف 2022

تألقت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة صيفية مؤخرًا من خلال عطلتها حيث ظهرت في مجموعة صور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام مرتدية توب أصفر وبنطلون أخضر.

بينما ظهرت الفنانة مى عمر في مجموعة من الصور الجديدة لها وهي في شوارع لندن وخطفت الأنظار بفستان صيفي منقوش مليء بالورود وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور جديدة لها من رحلتها الصيفية على البحر وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

إطلالة ناهد السباعي صيف 2022

ومن جانبها الفنانة ناهد السباعي خضعت لجلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وظهرت مرتدية فستان صيفي مكون من قطعتين، واعتمدت مكياج خفيف وتسريحة شعر بسيطة.

وكانت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا حديث الجمهور والسوشيال ميديا من خلال نشرها مجموعة صور جريئة لها وسط البحر وارتدت فستان صيفي مليء بالورود.

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على الصور التي نشرتها مؤخرًا وقالت: “يمكن لنسيم الصباح أن يجعل يومك كله سعيدًا"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

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ومن جانبها الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية نشرت مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت خلالها تقضي إجازتها الصيفية في دبي.

وتألقت باطلالة جريئة علي البحر مرتدية توب مكشوف، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة وتغزل بها متابعيها وجمهورها من خلال التعليقات.

وظهرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مجموعة صور نشرتها وشاركت بها متابعيها وجمهورها من عطلتها الصيفية وأطلت خلالها بإطلالة ساحرة من أمام حمام السباحة وخطفت الأنظار.

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