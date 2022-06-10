انت الان تتابع تفاصيل خبر مدرب الداخلية لـ دوت الخليج: نلعب مباراة الزمالك للمتعة الكروية.. وكنا نتمنى وجود لاعبيه الدوليين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703394/مدرب-الداخلية-لـ-تحيا-مصر-نلعب-مباراة-الزمالك-للمتعة-الكروية-وكنا-نتمنى-وجود-لاعبيه-الدوليين

تحدث سيد عيد المدير الفني لفريق الداخلية، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نادي الزمالك، في دور ال 32 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الاثنين القادم الموافق 13 من الشهر الجاري.

وأكد مدرب الداخلية، في تصريحات خاصة له لموقع "دوت الخليج"، على أنه يستعد ومعه الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك منذ الإعلان عن موعد المباراة.

وقال سيد عيد:" نخوض مواجهة الزمالك من أجل المتعة، مشيراً إلى الفارق الكبير في الإمكانيات ما بين الناديين، ولكن الفريق سيكون حريص على الظهور بشكل مُرضى أمام فريق كبير بحجم نادي الزمالك".

وأضاف:" كنا نريد مواجهة نادي الزمالك في وجود جميع عناصره، فعدم وجود اللاعبين الدوليين أثناء المباراة يزيد من الضغط علينا، فاللاعبين المتوقع مشاركتهم من صفوف الزمالك سايلعبون من أجل الحصول على الفرصة مع الفارس الأبيض في باقي المواجهات، أما اللاعبين الدوليين، فاثقافة الفوز على الأندية الصغيرة يفكرون به دائما لذلك كان من الممكن أن يستسهلوا المباراة، وهذا كان سيُسهل من مهمة فريق الداخلية في مباراته ضد الفريق الأبيض".

مباراة الزمالك والداخلية بكأس مصر

وعن استعدادات الفريق من أجل تلك المواجهة، أكد على أن الفريق بدأ الاستعداد منذ اللحظة التي أسفرت فيها القرعة عن وقوع فريق الداخلية في صدام مع نادي الزمالك، مؤكدا على صعوبة المباراة بالنسبة لفريقه.

واستكمل حديثه الخاص لنا، قائلاً:" صعود فريق الداخلية للدوري الممتاز من جديد سيكون له أثر كبير في مباراة الزمالك، خاصة وأنه يملك عدد كبير من اللاعبين في صفوفه سبق وأن شاركوا في الدوري الممتاز من قبل، وأكد على أن لفريق الداخلية باع كبير في الممتاز، وإن الفريق صنع اسم كبير في البطولة منذ أن صعد لأول مرة وبعدها استمر حوالي 9 مواسم في الممتاز قبل أن يهبط الموسم قبل الماضي إلى دوري الدرجة الثانية".