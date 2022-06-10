الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد البنا لتشغيل الطريق الصحراوي الشرقي للحكومة..الأحد المقبل

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703393/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-البنا-لتشغيل-الطريق-الصحراوي-الشرقي-للحكومةالأحد-المقبل

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلي الأقصر، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

مجلس الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد البنا لتشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا للحكومة ..الأحد المقبل

ويستهدف المقتـرح برغبـة المقدم من النائب محمد البنا أهميـة تشغيل الطريق الصحراوى الشـرقى المتفـرع مـن طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر وذلك لعدة أسباب منها :-

1- السياحه تعـد أحـد أهـم مـصـادر الـدخل لأى دولـة وفي مصـر تـحـديـدا هـي أحـد أهـم مـصـادر الدخل الـقـومي ومصـر تـزخـر بالعديـد مـن الأماكن السـاحيه التي تجذب السياح إلها .

2-تتسابق الـدول السياحيه في تقديم كافة التسهيلات والخدمات المميزه تشجيعا لهم على العودة مرة أخرى .

3-هذا المقترح يصـب لـصـالح السباحة ويهدف إلى كيفيـة تعـاون القطاعـات الأخـرى لخدمه ذا القطاع الحيوي .

4-يعـد ميناء سفاجا البحـرى مـن المـوانىء الهامـه حيـث تمـر عليـه الكثيـر مـن البواخر السياحيه التي تحمل المئات من السائحين الذين يرغبون في التوجـه إلى مدينة الأقصر لعمل ما يسمى بسياحة اليوم الواحد .

5 -المسافه بين مدينـة سـفاجا ومدينـة الأقصـر تـسـتغرق زمـن يـقـارب ثلاث ساعات ونصـف فـي طـريـق غير ممهـد هـو الـطـريـق الزراعـي المكـدس بوسائل النقـل المختلفه وهذا يمثل عبء ومشقه على السائح .

6- الطريـق مـن قـنـا إلـى الأقـصـر الـذي يـعـرف بـالطريق الصحراوي الشـرق إستخدامه سيوفر الوقت والجهد في الذهاب .

7-الطريق الصحراوي الشرقي على الرغم من أنه غير مجهز يسمح لوسائل النقـل المختلفه بالسير عليه ولا يسمح للأتوبيسات السياحيه بإستخدامه .

8-إستخدام الطريق الصحراوي الشـرق بعـد تجهيزه سيسهم في إنجـاح الـرحلات السريعـه مـن سـفاجا إلى الأقصـر ذهابا وإياباحيـث سيختـصـر الـوقـت مـن سـبـع ساعات إلى خمس ساعات .

9-الطريق يحتاج تأمين واستكمال التخطيط والعلامات الإرشاديه .

رأى اللجنة وتوصيانها

رأت اللجنة الموافقة على المقترح المقـدم مـن النـائـب محمـد البـنـا " أهميـة تشغيل الطريق الصحراوي الغربي المتفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر " .

أوصت اللجنـة بضرورة رفـع المقتـرح لرئاسـة مجلـس الـوزراء لتكليف الجهـات المعنيه بما تراه مناسبا نحو هذا الشأن .