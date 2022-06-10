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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703392/بطولة-راندا-البحيري-تعرف-على-تفاصيل-مسرحية-توأم-موانا

كشفت الفنانة راندا البحيري عن تفاصيل مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم “توأم موانا” والمقرر أن تعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية توأم موانا

تفاصيل مسرحية توأم موانا

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها وجمهورها بنشرها البوستر التشويقي الأول لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "توأم موانا"، والمقرر عرضها قريبًا.

وظهرت راندا البحيري في البوستر الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرتدية ملابس الشخصية الكرتونية الخاصة بعالم ديزني “موانا”.

وعلقت على صورة البوستر قائلة: “مسرحية توأم موانا تأليف سامح عثمان فكرة وإنتاج أروى قدورة وإخراج المبدع المحترم أستاذ سامح بسيوني، قريب هعزمكم كلكم، فكرة و تصميم وتصوير الأفيش مصطفي شعراوي ستايلست أميره صابر كوافير أحمد طلعت وماكياچ رحاب الشريف".

راندا البحيري مسرحية توأم موانا

وفي سياق آخر، كانت الفنانة راندا البحيري أثارت ضجة كبيرة مؤخرًا عقب نشرها تغريدة تعبر فيها عن استيائها من الفنانين الذين يحاولون إظهار أن هناك من حاولوا محاربتهم في البداية بدعوى أنهم غير موهوبين، وكانوا عائقاً في طريق مشوارهم الفني، ولكنهم أًصحبوا فنانين ونجوم الآن.

وكتبت راندا البحيري بموقع التواصل الاجتماعي: "بشوف ساعات ممثلين بعد النجومية بيطلعوا يحكوا إن فلان أو علان كان شايف إنه ممثل ضعيف وإنه مكانش راضي إنه يشتغل معاه علشان مش شايف موهبته أو علشان حاسس إن فيه ناس أحسن”.

وتابعت: “طبعاً بيقولوا ده نوع من الفخر والشماتة إنهم دلوقتي بقوا نجوماً وأن المخرج الفلاني ده مكانش شايف موهبته أحب أصدمك وأقولك الحقيقة.. 90 في المية من اللي بيطلعوا في اللقاءات يقولوا الكلام ده، بالفعل مش موهوبين ولو أنت وصلت لمكانة ما”.

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واختتمت الفنانة راندا البحيري قائلة: “فهي يا إما طفرة ويومين وهيعدوا يا إما تدني الذوق العام يا إما سهولة الظهور حالياً عكس زمان، يا إما إصرارك السنين دي كلها إنك تكون في الحقل الفني وعايز تمثل وده كان نتيجة إصرارك".