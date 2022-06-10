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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703389/بسبب-مشاكل-صحية-بابا-الفاتيكان-يؤجل-زيارته-إلى-جنوب-السودان-والكونغو

أعلن مدير المكتب الصحفى للفاتيكان، ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس الأول، ألغي زيارته الى جنوب السودان والكونغو، حيث كان من المقرر بابا الفاتيكان يزور جنوب السودان والكونغو فى اوائل يوليو المقبل

دوت الخليج

إلغاء زيارة بابا الفاتيكان بسبب مشاكل صحية

وجاء فى بيان المكتب الصحفي التابع للفاتيكان بأنه :" وفقا لطلب الاطباء وحتي لايذهب سدي علاج الركبة الذي لايزال جاريا وجد البابا نفسه مضطرا لتأجيل زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والتي كان من المقرر أن تتم فى الفترة بين 2 الى 7 يوليو المقبل ".

ومن الجدير بالذكر فأنه فى أوائل مايو الماضي ظهر البابا فرنسيس لأول مرة على كرسي متحرك بسبب مشاكل فى ركبته اليمني حيث يعاني رئيس الكنيسة الكاثوليكية من التهاب المفاصل ما يمنعه من المشاركة فى خدمات الكنيسة بشكل كامل مما تجعله لايستطيع سوي المشي لمسافات قصيرة.