انت الان تتابع تفاصيل خبر «مذبوحة بآلة حادة» العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703384/مذبوحة-بآلة-حادة-العثور-على-جثة-ربة-منزل-داخل-منزلها-بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة ربة منزل، مذبوحة بآلة حادة، داخل منزلها بقرية القناوية، التابعة بمركز قنا.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها بقرية القناوية في قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مذبوحة بآلة حادة داخل منزلها بقرية القناوية التابعة لمركز قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

وفي سياق أخر عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي مساء أمس، عامل، بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل طفل وسرقة 100 جنيه بحوزته وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ طفل الجرجير، وذلك بعد شهرين فقط من ارتكاب الجريمة في حكم رادع وسريع.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على، و عضوية المستشارين أشرف أبو الحسن و مصطفى الجاحر ، و سكرتارية أبو المعارف عبدالشافى و أحمد أبوسحلى وأسامة الأمير.

بداية الواقعة

ترجع وقائع القضية لـ ٨ ديسمبر ٢٠٢١ عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، بلاغا بالعثور على جثة حسين عبد الله إسماعيل ١٣ عاماً ، ملقاه فى زراعات القصب بقرية المصالحة بمركز نجع حمادى و بها طعنات نافذة فى الرقبة و الصدر.

التحريات

و تبين من التحريات التى قادها اللواء طارق يحيي، مدير المباحث، أن أسرة المجنى عليه أسرة بسيطه فى قرية الرحمانيه قبلى ولا توجد لهم خلافات مع أى أحد من القرية، من اى نوع كما ان المجنى عليه يعمل فى بيع الجرجير و الخضروات فى قرى نجع حمادى لمساعدة والديه.

مرتكب الجريمة

وتبين فيما بعد من التحريات ، أن مرتكب الجريمة، حشمت فاضل محمود ٣٤ سنه، استدرج المجنى عليه لزراعات القصب و حاول سرقة أموال المجنى عليه، الذى تصدى له بكل قوة و رفض التنازل عن أمواله، فعاجله المتهم بطعنه فى رقبته و طعنه فى صدره، ثم استولى على مبلغ ١٠٠ جنيها قيمة ما حصل عليه القتيل طوال ١٤ ساعه من العمل و بعدها قام بإلقاء الجثة وسط زراعات القصب.