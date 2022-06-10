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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703382/إصابة-شخصين-في-اصطدام-سيارة-ملاكي-بعمود-إنارة-بطريق-بنى-سويف-الفيوم

أصيب شخصين بإصابات مختلفة، بتصادم سيارة ملاكى فى عمود إنارة، بطريق بنى سويف الفيوم الجديد أمام قرية بهبشين بمركز ناصر، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم لهما.

مستشفى بني سويف التخصصي

واستقبلت طؤارى مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين، مقيمان بمحافظة القاهرة، وهما : علاء عبد الله، 52 سنة، وبه خلع بالكتف الأيمن وسحجات بالجسم، وملاك سعيد، 36 سنة، وبه جرح متهتك بالزراع الأيسر، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما ودرجة الإصابة التي تعرضا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.