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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703376/سامي-نصر-الله-تقديم-منظومة-حوافز-وتيسيرات-جديدة-للاستثمار-في-الصناعة-خطوة-مهمة-للوطن

قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك حرص شديد من جانب الدولة على توطين الصناعة المحلية والارتقاء بمنتج صنع في مصر، وزيادة انتشار وبناء المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، لإتاحة أماكن جاهزة ومرخصة لإقامة كافة النشاطات الصناعية.

دوت الخليج

سامي نصر الله: تقديم منظومة حوافز وتيسيرات جديدة للاستثمار في الصناعة خطوة مهمة للوطن

ونوه نصر الله، في تصريحات له اليوم، بما قالته وزيرة التجارة والصناعة، عن سعى الوزارة لاتاحة كافة الخدمات اللازمة لإنشاء مراكز ومصانع وشركات جديدة، وانتشار مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار في العديد من المحافظات، بهدف تيسير حصول المستثمر الصناعى على خدمات متميزة فى أسرع وقت ممكن.

وتابع عضو صناعة البرلمان: هذا بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من وضع منظومة حوافز وتيسيرات جديدة، لتعزيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، قائلا إنها خطوات متوالية وجادة بتوجيهات الرئيس السيسي، لتسريع إقامة مختلف النشاطات الصناعية في البلد.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالإشارة إلى أن الوصول بالصادرات الصناعية إلى نحو أكثر من 40 مليار دولار في العام الماضي، يكشف عن نهضة صناعية حقيقية تعيشها مصر، وآفاق واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يتيح عشرات الآلاف من فرص العمل، والارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أن تحقيق التنمية الشاملة كان ولا يزال همّا رئيسيا للقيادة السياسية.