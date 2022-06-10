القبض على المتهمين بإلقاء حجارة على أوتوبيس نقل أوراق امتحانات الثانوية الصناعية بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على أوتوبيس خاص بنقل أوراق إمتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين (أتوبيس نقل أوراق إجابات إمتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية) لتمكنها من ضبط 5 طلاب من الذين يؤدون الإمتحان لقيام أحدهم برشق الأتوبيس المشار إليه بالحجارة ، مما أدى لحدوث تلافيات بزجاج الحافلة.

وبمواجهتهم قرروا بأنه عقب خروجهم من الإمتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه فقام أحدهم بإلقاء قطعة حجرية على الزجاج مما تسبب فى إحداث تلفيات به، وعللو ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الإاتحان، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.