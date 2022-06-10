محافظ بنى سويف: استلام 88.5% من إجمالى المستهدف من محصول القمح

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم الجمعة أن إجمالى الكميات الموردة من القمح منذ بداية الموسم بلغت 203 آلاف و652 طنا، بنسبة 88.5% من إجمالى المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر بنحو 230 ألف طن.





وشدد غنيم، فى بيان اليوم على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوها عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة، وذلك بكل الشون والصوامع. وأكد وكيل وزارة التموين بالمحافظة وصفى عبدالله على تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة بشكل يومى لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على الموردين، وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لتجنب الزحام وتذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التسليم والتأكد من مواقع التخزين واستيفائها للشروط والمواصفات المعتمدة طبقا للقرارات المنظمة لذلك. وأشار عبدالله إلى قرار وزارة التموين رقم 10 لسنة 2022، بتشكيل لجان مشتركة لحصر المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة، وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات، وتحديد المساحات التى لم يتم حصادها ومتابعة أعمال الحصاد والتوريد أولا بأول والوقوف على ما تم توريده بالفعل.

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