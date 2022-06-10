ضبط 6 أطنان و750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة بمخزنين بدون ترخيص بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ من ضبط 6 أطنان و750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة بمخزنين غير مرخصين بالرياض وسيدى سالم، تنفيذا لتوجيهات المحافظ جمال نور الدين، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ.





تمكنت الحملة من ضبط 4,450 طن أسمدة زراعية مدعمة، محظور تداولها وتم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بسيدى سالم. كما تمكنت الحملة من ضبط 3ر2 طن أسمدة زراعية مدعمة، محظور تداولها وتم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بقرية البحيرى بمركز الرياض، وتحرر المحضر اللازم.

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