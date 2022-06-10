جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، تنشط الرياح أحيانا مساء التى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 43 24

الإسكندرية 36 22

وادى النطرون 39 24

طنطا 42 24

شبين الكوم 42 24

دمنهور 38 23

بلطيم 37 22

مطروح 31 22

السلوم 29 21

سيوة 39 24

بورسعيد 37 23

دمياط 36 24

الزقازيق 42 24

المنصورة 41 24

الإسماعيلية 42 23

السويس 41 24

العريش 37 23

رفح 36 23

رأس سدر 42 25

نخل 38 19

نويبع 40 25

طابا 38 24

كاترين 36 18

الطور 38 23

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 41 28

مرسى علم 39 26

الفيوم 42 25

بنى سويف 42 25

المنيا 42 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 27

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 45 28

أدفو 44 27

أبوسمبل 44 26

الوادى الجديد 44 27

شلاتين 41 29

أبو رماد 39 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف ظواهر طقس الغد (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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