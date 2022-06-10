الأوقاف: جار اعتماد 100 مسجد بالمنوفية لتقديم البرنامج الصيفى للطفل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دور الوزارة الحيوى فى تقوية الحس الإيمانى العام وتعظيم القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاق الأصيلة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه جار إعتماد 100 مسجد بنطاق محافظة المنوفية واختيار الأئمة والواعظات الأكثر تميزا لتقديم الخدمات الدينية من خلال البرنامج الصيفى للطفل لإعداد جيل واعى.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بقيادات الأوقاف والأئمة والخطباء بالمنوفية على هامش زيارته للمحافظة اليوم الجمعة، والذى استقبله خلالها المحافظ، إبراهيم أحمد أبو ليمون وذلك لأداء صلاة الجمعة بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم.

وقال وزير الأوقاف، خلال اللقاء، إن الوزارة أصدرت 20 ألف كتيب تحت عنوان "الأدب مع رسولنا الكريم" لتعليم أبنائنا القيم الإنسانية والإجتماعية، وجارى توفير 20 مكتبة إسلامية بالمساجد بها جناح خاص للطفل، فضلا عن تخصيص مقارىء للجمهور العام فى 50 مسجدا بالمحافظة لإثراء الوعى الدينى لدى المواطنين.

وأضاف أن وزارة الأوقاف بصدد تدشين أول لقاء بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "لقاء مفتوح بين العلماء والشباب" بهدف التواصل المباشر وإسترجاع منظومة القيم الأصيلة والأخلاق النبيلة، وزيادة الوعى لدى الشباب ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة واتاحة حوار مجتمعى بين كافة فئات المجتمع وسيتم تنفيذ تلك اللقاءات بكافة محافظات الجمهورية.

ووجه الوزير وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بالتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذى للمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى لعقد تلك المحاضرات والندوات بشكل أسبوعى بجميع مراكز المحافظة، مشيدا بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ونسب التنفيذ بالمحافظة والتى ستساهم بدورها فى تحقيق نقلة نوعية للمواطنين بقرى الريف المصرى.

وقدم الوزير التهنئة لأهالى المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى رقم 116 المقرر 13 يونيو الجارى، والذى يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ من كل عام، متمنيا بالمزيد من التقدم والإزدهار فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها شكره وتقديره لمجهودات محافظ المنوفية فى توفير الدعم المعنوى للدعاة والأئمة بالمحافظة وتوفير مناخ مناسب لهم مما كان له الأثر فى تحقيق الأداء المتميز على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بجهود وزارة الأوقاف فى إحلال وتجديد بيوت الله، فضلا عن دورها الدعوى والوطنى الملموس فى خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الفكر المتشدد.