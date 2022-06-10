توريد 456 ألفا و171 طنا و884 كيلو قمح لشون وصوامع الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد الدكتور مجد المرسى، أنه تم توريد 456 ألفا و171 طنا و884 كيلو من محصول القمح حتى الآن بالصوامع داخل وخارج المحافظة وسط المتابعة اليومية لضمان توريد جميع الكميات طبقا للحصر الزراعى والمساحات المنزرعة.





وقال الدكتور المرسى فى بيان اليوم الجمعة، إن محصول القمح تصدر أكبر مساحة منزرعة هذا العام على مستوى المحافظة، وبلغت المساحات هذا الموسم، 342094.21 فدان بمعدل زيادة 88083.11 فدان عن العام السابق. وأضاف أن أكبر مساحة منزرعة قمح هذا الموسم كانت بمنطقة العوينات، إذ بلغت 191 ألفا و439 فدانا يليها الفرافرة بلغت مساحة القمح بها 95 ألفا و44 فدانا.

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