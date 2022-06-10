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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703386/البنك-الأهلي-المصري-يكشف-تفاصيل-معاش-بكرة--فرصة-للكبير-والصغير

كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل معاش بكرة حيث أنه فرصة مميزة للكبير والصغير من عملاء البنك الأهلي المصري المصرف المحلي الأول للدولة فهو عبارة عن وثيقة يتم بيعها للأشخاص من 18 إلى 59 سنة، وينشر دوت الخليج تفاصيل معاش بكرة والحدود الدنية لعمر الوثيقة.

معاش بكرة من البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات.

- يكون صرفه المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت، حيث يصرف لمدة 10 أعوام أو 15 سنة.

- صرف المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق.

خدمات البنك الأهلي

- صرف المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه، أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

- الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه، والحد الأقصى 60 ألف جنيه.

- احتساب مبلغ التعاقد أو الدفعات المضمونة، حسب عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد أول قسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

- يستطيع عميل البنك الأهلي الحصول على 4 وثائق بحد أقصى، وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة.

- لا يشترط البنك الأهلي المصري إجراء كشف طبي لوثيقة معاش بكرة من البنك الأهلي.