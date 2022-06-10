الليلة.. ليفربول يقدم صفقته البرتغالية استعدادًا للموسم الجديد

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703383/الليلة-ليفربول-يقدم-صفقته-البرتغالية-استعدادا-للموسم-الجديد

أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة، على أن نادي ليفربول الإنجليزي، سيعلن عن صفقته الجديدة للموسم الجديد.

دوت الخليج

وأتم فريق ليفربول، تعاقده مع المهاجم البرتغالي داروين نونيز، لاعب فريق بنفيكا، مقابل 60 مليون يورو بالإضافة ل 20 مليون حوافز ومكافآت.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب قد أبدى رغبته في اللعب لفريق ليفربول، عقب حديث المدير الفني يورجن كلوب.

ليفربول وتدعيماته الصيفية

ويسعى ليفربول لزيادة عدد اللاعبين خلال المواسم المقبلة تحسباً لرحيل أي من عناصره الفعالة مثل محمد صلاح، الذي يتبقى له موسم وحيد في عقده مع الريدز، وكذلك السنغالي ساديو ماني والذي اقترب بشدة من الرحيل عن قلعة ليفربول، وأصبح على رادار الانتقال للدوري الألماني عن طريق بوابة بايرن ميونخ.

موقف ليفربول في بطولات الموسم الماضي

الجدير بالذكر أن الريدز، كان قد حل وصيفًا لبطولة الدوري الانجليزي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، والذي حسم البريميرليج لصالحه بعد منافسة شرسة مع الريدز استمرت حتى الدقائق الأخيرة من آخر جولات البطولة الإنجليزية.

أما في بطولة دوري الأبطال، فلم ينجح صلاح ورفاقه في التغلب على ريال مدريد المتمرس، في نهائي البطولة الذي جمع بينهما في نهاية مايو الماضي، وحقق الفريق الملكي لقبه الرابع عشر على حساب يورجن كلوب وفريقه ليفربول.

ليفربول يعلن عن رحيل 4 لاعبين

وفي سياق آخر، كان قدأعلن فريق ليفربول الإنجليزي، عن رحيل 4 لاعبين عن الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك لنهاية تعاقدهم أو لعدم استفادة النادي من خدماتهم.

يأتي البلجيكي أوريجي، على رأس اللاعبين الراحلين عن قلعة الريدز، حيث كان قد ودع اللاعب جمهور ليفربول في ختام الموسم المنقضي وذلك نظراً لحبهم الشديد ل أوريجي، صاحب الأهداف الحاسمة والتي لا يمكن أن يتناساها جمهور الريدز، ولعل هدفه الرابع في شباك برشلونة في مباراة الريمونتادا التاريخية للريدز، خير دليل على هذه الأهداف .

حارس ليفربول لوريس كاريوس، هو الآخر سيرحل عن النادي الإنجليزي، بالإضافة ل بن وودبرن وشيي أوجو، حيث ينتهي تعاقدهم مع الفريق في 30 يونيو الجاري.