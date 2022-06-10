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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703380/أمين-حلف-الناتو--يزور-السويد-وفنلندا-فى-يونيو-الجاري

أعلن حلف شمال الأطلسي، بأنه من المقررالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن يقوم بزيارة إلى السويد وفنلندا خلال الفترة من 12 إلى 13 يونيو الجاري

دوت الخليج

ومن المقرر أن الأمين العام لحلف الناتو، سيلتقي الأحد المقبل بوزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو ويوم الأثنين سيلتقي في السويد برئيس الوزراء السويدي.

طلب فنلندي وسويدي للأنضمام إلى حلف الناتو

ومن الجدير بالذكر قامت كل من فنلندا والسويد بتقديم طلب للأنضمام إلى حلف شمال الأطلسي ويذكر أن طلب كل من فنلندا والسويد بالأنضمام إلى حلف الناتو واجه انتقادا من جانب روسيا وتركيا حيث أتهمت تركيا كل من فنلندا والسويد بأنهم يقومون بإيواء عناصر تتبع لحزب العمال الكردستاني والذي تصنفه تركيا على أنه حزب ارهابي وعليه أعلنت تركيا رفضها قبول أنضمام الدولتين إلى حلف الناتو، مطالبة من كلا البلدين تسليم عدد من المطلوبين التابعين لحزب العمال الكردستاني، بالاضافة إلى ذلك طالبت تركيا برفع الحظر من على صادرات الأسلحة إلى تركيا.

ووفي وقت سابق صرح نائب رئيس حلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا خلال قمة الديمقراطية فى كوبنهاغن بأن حلف شمال الأطلسي سيحرص على ضمان أمن السويد وفنلندا قبل أن يحصلو على عضوية الحلف.

مخاوف فنلدية سويدية بعد العملية العسكرية الروسية

وزاد الحاح كل فنلندا والسويد على للأنضمام الى حلف الناتو بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية فى أوكرانيا مما زاد من مخاوف كل من فنلندا والسويد من هذه الخطوات الروسية، ويشار إلى أن روسيا أعلنت أن الهدف من العملية الروسية فى الأراضي الأوكرانية هو منع أوكرانيا من الأنضمام إلى حلف الناتو، ووقف توسع حلف الناتو على الحدود الروسية، والقضاء على القوميين الأوكرانيين التي تصفهم روسيا بالنازيين، كما أعلنت روسيا بأنها لا تنوي احتلال أوكرانيا ومنذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قامت الدول الأوروبية بتنفيذ حزمة من العقوبات القاسية التي أستهدفت مختلف القطاعات الروسية مثل القطاع المصرفى والنفطي والاعلامي والصناعي وغير ذلك من القطاعات وذلك كمحاولة للضغط على روسيا من أجل وقف الزحف الروسي فى الأراضي الأوكرانية وسحب قواتها وأعلان وقف القتال واعلان السلام بين البلدين.