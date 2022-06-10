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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703379/كريم-عبد-العزيز-بالبندقية-وأحمد-عز-بالسكين-تحليل-شخصيات-فيلم-كيرة-والجن

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم كيرة والجن لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز

تفاصيل فيلم كيرة والجن

تطلق شركة سينرجي المنتجة لـ فيلم كيرة والجن، العمل في دور العرض السينمائية بدءً من يوم 30 يونيو المقبل وسينافس أيضًا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

ويتولى إخراج الفيلم مروان حامد، ويضم في بطولته كلا من النجمين كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصية كيرة، والفنان أحمد عز الذي يقدم شخصية الجن.

ويكشف البوستر الأول لشخصيات فيلم كيرة والجن أول ملامح للشخصيتين الرئيسيتين حيث يظهر كريم عبد العزيز مرتدياً سترة أنيقة، ويحمل في يده بندقية مما يدل أنه أكثر رزانة ودقة في التصويب.

بينما يظهر الفنان أحمد عز مرتدي قميصاً ويمسك في يده سكيناً ويبدو أنه يتوعد أحدهم، ويشير ذلك إلى براعته في الاشتباك بالأيدي، بينما في الخلفية تظهر طائرات حربية ونيران وخطين باللون الأحمر على شكل V في إشارة إلى علامة النصر أو سفك الدماء.

موعد طرح فيلم كيرة والجن

يشار أن فيلم كيرة والجن مستوحى من أحداث حقيقية تعود بالزمن لأكثر من 100 عام إبان ثورة 1919، وهذه الفترة التي شهدت ذروة مقاومة المصريين بقيادة سعد زغلول للاحتلال الإنجليزي، وتتمثل المقاومة في شخصيتيّ كيرة وعبد القادر الجن.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، كلا من هند صبري وهدى المفتي، وسيد رجب وأحمد مالك ورزان جمال وعلي قاسم ولارا اسكندر ومحمد عبد العظيم وآخرين.

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فيلم كيرة والجن من إخراج مروان حامد، من تأليف أحمد مراد، ويضم فريق العمل كلا من مدير التصوير أحمد المرسي، والستايلست ناهد نصر الله، والمونتير أحمد حافظ، والمؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور باسل حسام، بجانب المنتج أحمد بدوي مدير شركة سينرجي للإنتاج الفني ومن جانبها تتولى شركة MAD Solutions مهام تسويق الفيلم.