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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703372/الخارجية-الروسية-الناتو-عاجز-عن-تقرير-مصير-أوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف خلال مؤتمر صحفى فى أرمينيا أن حلف الناتو لا يستطيع منفردا أن يقرر مصير أوروبا

دوت الخليج

ويأتي هذا التصريح بعد أجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي أنعقد فى أرمينيا والذي وجه خلاله لافروف انتقادات شديدة لسياسة حلف الناتو الداعمة لأوكرانيا والمناهضة لروسيا.

منظمة الأمن الجماعي تعمل على ردع سيطرة الناتو

وأضأف لافروف أن : " منظمة معاهدة الأمن الجماعى تعمل كعامل توازن ضد الاجراءات والقرارات غير المشروعة التي يتخذها حلف الناتو" ويري لافروف أن هذه المنظمة تعمل على ردع سيطرة حلف شمال الاطلسي .

وفى سياق متصل قال لافروف :" أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقوم على مبدأ الجودة وليس مبدأ الكمية كما هو الحال فى حلف الناتو".

وتعليقا على العقوبات التي قامت أوكرانيا بفرضها على روسيا قال لافروف :" أن الخطوة الأوكرانية لا تستحق أي رد أو تحرك من قبل روسيا".

الازمة الروسية الاوكرانية

ويذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي أعلنت فى وقت سابق بأنها ستسضيف الجلسة المقبلة لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأضافت فى بيان لها أن رؤساء بعثات الدبلوماسية سيناقشون قضايا الأمن الدولى والأقليمي واثر ذلك على أمن دول الأعضاء.

ومن الجدير بالذكر تعتبر منظمة الأمن الجماعي هى تحالف عسكري تحت قيادة روسيا وهو يتكون من 6 دول كانت ضمن الأتحاد السوفيتي سابقا، وتأسست هذه المنظمة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتم أنشاء هذه المنظمة بشكل رسمي فى عام 2002 وذلك بعد دخول القوات الأمريكية فى أفغانستان بعد أحداث ستمبر، وتتكون المنظمة بالأضافة إلى روسيا تتكون من بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان، قرجيزستان، طاجيكستان.