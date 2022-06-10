موجة حارة تضرب محافظة المنيا اليوم..والأرصاد تحذر

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703370/موجة-حارة-تضرب-محافظة-المنيا-اليوموالأرصاد-تحذر

تشهد محافظة المنيا، اليوم الجمعة، ارتفاع شديد في درجات الحرارة من الساعات الأولى من صباح اليوم والتي تتراوح ما بين ٤٤ إلى ٤٥ درجة مئوية على كافة أرجاء المحافظة.

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وقد أدى إرتفاع درجة الحرارة إلى التزام الغالبية العظمى من أهالي محافظة المنيا في مركزها التسعة وقراها المختلفة بالجلوس في المنازل بعد صلاة ظهر جمعة اليوم وعدم الخروج إلا عند الضرورة، مع حرصهم على شرب المياه والعصائر الطبيعية المثلجة أيضًا، مما جعل شوارع المنيا والأماكن العامة والمتنزهات أغلبها خاوية على عروشها من الأهالي.

ديوان عام محافظة المنيا يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

وأشار ديوان عام محافظة المنيا، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة، ما يساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً خلال ساعات الذروة، ونصحت بإرتداء الملابس القطنية وأغطية الرأس عند الخروج إلى الشارع.