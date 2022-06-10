انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أنباء رحيل إيهاب جلال.. أبرز المرشحين لقيادة منتخب مصر.. وكوبر يظهر في الصورة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703367/بعد-أنباء-رحيل-إيهاب-جلال-أبرز-المرشحين-لقيادة-منتخب-مصر-وكوبر-يظهر-في-الصورة

لا صوت يعلو فوق صوت الحديث عن أداء المنتخب الوطني في مباراته بالأمس أمام نظيره الأثيوبي، والتي انتهت بتفوق الأخير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

دوت الخليج

انقلبت الأمور رأسا على عقب على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال، عقب نهاية مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأثيوبي، والتي ظهر خلالها الفراعنة بمستوى مُزري وضعيف أمام منتخب غير مُصنف وليس له باع في إفريقيا مثل تاريخ المنتخب المصري.

بات إيهاب جلال، مهدداً بالرحيل عن مهمة تدريب الفراعنة، ولكن سيتم تأجيل هذا الملف لحين خوض ودية كوريا الجنوبية المقرر إقامتها في الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل الموافق 14 من الشهر الجاري.

بدأ الجميع في طرح العديد من الأسماء لقيادة الفراعنة خلفاً لرحيل إيهاب جلال، المتوقع وبشدة، وظهر في الصورة أكثر من اسم مقترح من قِبل النقاد والمحللين الرياضيين، ولعل الاسم الأبرز هو الأرجنتيني هيكتور كوبر، والذي كان له تجربة مع المنتخب في السابق، كُلل جزء منها بالنجاح خاصة وأنه قاد المنتخب للتأهل لكأس العالم بعد غياب استمر 28 عام.

كوبر يظهر في الصورة

اسم كوبر، ظهر مجدداً بعدما تم إقالته من جانب منتخب الكونغو الديمقراطية بسبب سوء النتائج تحت إدارته، لذا اتجه تفكير البعض في إعادته من جديد لقيادة المنتخب المصري.

بدأ بعض من جماهير الكرة المصرية، بالمطالبة بتواجد حسام حسن، على رأس الجهاز الفني، خاصة وأنه كان الأجدر بها عن إيهاب جلال، نظرا ً لتاريخه الكبير مع قطبي الكرة المصري ومع المنتخب الوطني.

هناك قلة من الجماهير، طالبت بعودة كارلوس كيروش، صاحب آخر التجارب الأجنبية التي توالت على تدريب الفراعنة، والذي كان قد رحل في مارس الماضي بعدما فشل في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة من منتخب السنغال، وقبلها الخسارة من نفس المنتخب في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون في يناير من مستهل العام الجاري.

فرج عامر: موسيماني مرشح لتدريب المنتخب

في سياق متصل، نشر رئيس نادي سموحة السابق، المهندس فرج عامر، تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يتحدث فيها عن إمكانية تولي المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني تدريب المنتخب، حال رحيله عن القلعة الحمراء.