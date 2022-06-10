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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703366/علي-الألفي-عانيت-من-الاكتئاب-5-سنين-وتعرضت-للتنمر-بسبب-وزني-واللدغة

كشف المطرب علي الألفي الكثير من الأسرار المثيرة عن حياته في آخر لقاء له من خلال منصة “مينز” والتي تحدث من خلالها عن قصة تركه للهندسة وتعرضه للتنمر.

دوت الخليج يرصد تصريحات علي الألفي

تصريحات علي الألفي

تحدث علي الألفي عن تفاصيل تركه للهندسة والاتجاه إلى الغناء، موضحًا أنه من أهم القرارات التي أتخذها في حياته، معلقًا: “لم أكن سعيدا خلال فترة دراستي في كلية الهندسة.. درست في كلية الهندسة لمدة 7 سنين وعملت في هذا المجال لمدة 8 سنوات إلى أن قررت أن أتركه”.

وأضاف: “واجهت والدي بعد قرار تركي لمجال الهندسة، وكانت مواجهة قوية وقلت له جملة لا أنساها أنت كان نفسك ابقى مهندس لأن دا حلمك وأنا دفعتلك 15 سنة من عمري علشان تبقى مرضي، المفروض أدفع تاني؟.. والغناء كموهبة متعة واستمتع بالوقوف على المسرح”.

واستكمل كلامه: “لكن مجال الغناء صعب أنا ليس لدي شركة إنتاج فأفعل كل شيء بنفسي وهذا أمر صعب للغاية، ويجعلني انشغل وأعمل في مهن أخرى حتى استطيع الإنتاج لنفسي.. وواجهت صعوبات كثيرة أولها الانتقال والعيش في مدينة القاهرة”.

أسرار علي الألفي

وتابع: “أنا من بورسعيد وهي مدينة هادئة والتأقلم وتكوين علاقات جديدة في القاهرة كان صعبا.. وعانيت من الاكتئاب وأخذت وقتا حوالي 5 سنوات لاكتشاف كيف اتعامل معه والآن أذهب للطبيب وأتحدث معه وهو أمر طبيعي ولا يوجد به عيب أن نذهب للطبيب النفسي وأتمنى أن يدرك الجميع ذلك”.

وقال المطرب علي الألفي: “تعرضت للتنمر كثيرا منذ طفولتي لأنني كنت سمينا، وعندما كبرت أجريت عملية من أجل خسارة الوزن.. وأيضًا بسبب أن لدي لدغة في حرف السين وكانوا يقولون لي أزاي مطرب وألدغ.. وكنت أتمنى أن يكون لدي عائلة، لكن منظومة الزواج مرعبة”.

وفي سياق آخر، يخوض علي الألفي تجربة تقديم البرامج مؤخرًا من خلال برنامج "الكومبو" الذي سيبث عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

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وكان قد قال عن برنامجه: “البرنامج يعتبر وجبة موسيقية حياتية متكاملة، وقد اخترت له اسم كومبو لأن الكلمة تحمل معنيين، وكلاهما يليق بمحتوى البرنامج، لأن الكومبو في الموسيقى هو مصطلح يطلق على تركيبة معينة من الآلات، كما أن الكلمة ذاتها تطلقها المطاعم الشهيرة على الوجبات المتكاملة”.