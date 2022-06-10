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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703365/محافظ-المنوفية-ووزير-الأوقاف-يؤديان-صلاة-الجمعة-بمسجد-الرؤوف-الرحيم

أدى ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شعائر صلاة الجمعة بمسجد " الرؤوف الرحيم " بمدينة شبين الكوم وذلك في إطار إحتفال المنوفية بعيدها القومي.

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وألقى الشيخ أحمد عصام الدين فرحات إمام وخطيب مسجد" السيدة زينب" بالقاهرة خطبة الجمعة تحت عنوان " الدين والإنسان "، وأشار إلى أن رسالة الإسلام هى رسالة إنسانية سامية جوهرها القيم النبيلة الجامعة فهي دعوة خير وسلام تحمل السعادة للبشرية كلها، لافتا أن ديننا الحنيف قد كرم الإنسان على إطلاق إنسانيته بغض النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو عرقه، مؤكداً بأن ديننا العظيم حفظ كل نفس وعصم كل دم فلا ازدراء على دين ولا قتل على معتقد وأن البعد الإنسانى فى ديننا الحنيف لم يقف عند حد كف الأذى بل حث على احتمال الأذى والتسامح كونه خلق أصيل في ديننا وفطرتنا.

خطبة الجمعة تحت عنوان "الدين والإنسان"

وتضمنت الخطبة أن التسامح فى الإسلام منهج فى التعامل مع الناس جميعا في قبولهم واحترامهم وإنصافهم وبيعهم وشرائهم وسائر جوانب الحياة، وأوضح الخطيب أن من أهم القيم الإنسانية التى دعا إليها الإسلام الكلمة الطيبة للناس جميعا بلا تفرقة، وأختتمت الخطبة بالتأكيد على مبدأ الأخوة الإنسانية بما يؤسس لمجتمع مترابط يقوم على الحب والعطاء والألفة والوئام.

افتتاح 32 مسجدا بتكلفة 72 مليون جنيه بناطق محافظة المنوفية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أنه خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى الآن تم افتتاح (32) مسجداً بتكلفة ما يزيد عن (72) مليون جنيه بنطاق المحافظة على مساحات متنوعة تتراوح بين ( 200م2 حتى 1500م2) وشملت (7) مساجد بمركز أشمون ، و(10) مساجد بمركز ومدينة منوف ، (3) مساجد بمركز ومدينة شبين الكوم ، (4) مساجد بالباجور ، وكذا (3) مساجد بمركز ومدينة تلا ، و(5) مساجد أخرى موزعة بمراكز الشهداء وقويسنا وبركة السبع والسادات وسرس الليان .

العيد القومي لمحافظة المنوفية

ومن جانبه قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، خالص تهنئته القلبية لجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وذلك بحضور اللواء سالم مهنا، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، والأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مدير الأمن القومي ، مدير الأمن الوطني بالمنوفية ، النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب ، المستشار العسكري ، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.