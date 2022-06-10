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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703364/طارق-عبد-الهادي-متابعة-السيسي-مشروع-الدلتا-الجديدة-هدفه-الإسراع-في-زيادة-المساحة-المنزرعة

قال النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع الدلتا الجديدة العملاق، أحد أهم المشاريع الزراعية التي تجهزها مصر للمستقبل، منوها بمساحته العملاقة والتي تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان عند اكتمال مراحله.

دوت الخليج

طارق عبد الهادي: متابعة السيسي مشروع الدلتا الجديدة هدفه الإسراع في زيادة المساحة المنزرعة

كما نوه عبد الهادي في تصريحات له اليوم، بإطلاع الرئيس السيسي على مستجدات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية ويضم في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المتابعة المستمرة من جانب القيادة السياسية لهذا المشروع، تستهدف الإسراع بمعدلات انجازه وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وإنشاء مراكز تنموية شاملة.

وأضاف النائب طارق عبد الهادي، أن السنوات الماضية شهدت زيادة فعلية في مساحة الأراضي الزراعية حتى قاربت الـ 10 ملايين فدان، مؤكدا أن هذه المشروعات الضخمة تهدف كذلك لتعزيز الأمن الغذائي لمصر.

واختتم نائب الدقهليه، بالتأكيد على أن مصر عملت على المستوى الأفقي والرأسي لزيادة المحاصيل الزراعية، وحققت نتائج هامة بالفعل بوصول صادرات مصر الزراعية للخارج إلى ما يزيد عن 33 مليار جنيه وهى قفزة اقتصادية وزراعية حقيقية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له.