جدة - نرمين السيد - أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن صوامع وشون وهناجر المحافظة قد استقبلت 152 ألف طن من الأقماح حتى اليوم الجمعة منها 61 ألف طن من داخل المحافظة و105 أطنان من خارج المحافظة، موجها بالتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية،لضمان توريد الكميات المقررة من محصول القمح فى هذا الموسم الاستثنائى.





ووجه الهجان فى بيان اليوم بتشكيل لجنة بكل جمعية زراعية تضم ممثلين عن مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والوحدة المحلية التابع لها الجمعية الزراعية، وإعداد حصر شامل وقاعدة بيانات بمساحات القمح المنزرعة على الطبيعة، وكميات القمح التى تم توريدها، وتحرير محاضر للمزارعين المتقاعسين عن توريد المحصول، وعدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الزراعية الجديدة إلا بعد التأكد من توريد محصول القمح وفقا للحيازات المسجلة تنفيذا لقرار وزير التموين والمتضمن عدم صرف الأسمدة إلا لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالى محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022. وأكد محافظ القليوبية ضرورة قيام الشون والصوامع والهناجر بإخطار مديرية التموين بكميات القمح التى يتم توريدها بشكل يومى، وكذلك إلزام الشون والصوامع وتجار وموردى القمح بتسليم المزارع إيصالا بما تم توريده من المحصول، لافتا إلى أهمية توعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح للشون والصوامع والهناجر، وفقا للضوابط المشتركة بين وزارات التموين، والزراعة، والتنمية المحلية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 152 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.