تموين كفر الشيخ: توريد 229 ألفا و553 طنا من الأقماح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - أكد عماد عبد الغنى وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، أن الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة استقبلت حتى اليوم الجمعة، توريد 229 ألفا و553 طنا من الأقماح المحلية منذ عمليات بدء التوريد.





وأوضح عبدالغنى - فى بيان - أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ. ووجه وكيل وزارة التموين، بضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية. وأشار إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات، مؤكدا تلقى تقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

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