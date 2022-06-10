تموين الغربية: توريد 168 ألف طن من الأقماح للشون والصوامع حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد نحو 168 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الجمعة، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية.





وأضاف وكيل الوزارة - فى بيان - أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن. وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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