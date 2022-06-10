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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703328/بنك-مصر-يرفع-الفائدة-على-حسابات-معينة-أعرف-التفاصيل

أعلن بنك مصر رفع الفائدة على حسابات معينة، بعد قراره بوقف شهادة الـ 18% فأصبح كل ما يهم عملائه البحث عن فوائد بنك مصر على الحسابات والشهادات، وقد قرر بنك مصر رفع الفائدة على حساب الشباب من بنك مصر وينشر دوت الخليج كافة التفاصيل عنه.

بنك مصر يرفع الفائدة الحسابات

أكد بنك مصر رفع الفائدة على الحسابات الشباب من بنك مصر وكذلك حسابات بنك مصر على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت التي طرحها البنك بنسبة تصل الي 3 بالمئة لترتفع بذلك من 11 بالمئة إلى 14 بالمئة لتصبح شهادة بنك مصر الان أعلى الأوعية الادخارية من حيث سعر الفائدة التي يطرحها بنك مصر، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن فوائد بنك مصر على الحسابات.

شرائح بنك مصر على الحسابات الجديدة

- يطرح بنك مصر شريحة من 5000 جنيها وحتى 50 ألف جنيها بفائدة تصل 4.25 % أو 5 % تصرف كل 3 شهور.

- شريحة تبدأ من 50 ألف جنيها وحتى 250 ألف جنيها بمعدل فائدة يصل الي 4.25% عند صرف العائد شهريا تزيد إلى 5 %.