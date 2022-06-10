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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703326/توريد-152-ألف-طن-قمح-للصوامع-ومنع-صرف-الأسمدة-للمتقاعسين-بالقليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على أن صوامع وشون وهناجر المحافظة، استقبلت 152 ألف طن من الأقماح حتى اليوم منها 61 ألف طن من داخل المحافظة و105 طن من خارج المحافظة.

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وأشار المحافظ، إلى التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة الجهود لضمان توريد الكميات المقررة من محصول القمح في هذا الموسم الاستثنائي مشيدا بما حققته القليوبية هذا العام، حيث تخطت النسبة المستهدفة من عملية التوريد وهي 90 ألف طن.

تحرير محاضر للمزارعين المتقاعسين عن توريد المحصول

ووجه الهجان بتشكيل لجنة بكل جمعية زراعية تضم ممثلين عن مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والوحدة المحلية التابع لها الجمعية الزراعية، وإعداد حصر شامل وقاعدة بيانات بمساحات القمح المنزرعة على الطبيعة، وكميات القمح التي تم توريدها، وتحرير محاضر للمزارعين المتقاعسين عن توريد المحصول، وعدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الزراعية الجديدة إلا بعد التأكد من توريد محصول القمح وفقاً للحيازات المسجلة تنفيذا لقرار وزير التموين والمتضمن عدم صرف الأسمدة إلا لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022.

تسليم المزارع إيصالاً بما تم توريده من المحصول

وشدد الهجان، على ضرورة قيام الشون والصوامع والهناجر بإخطار مديرية التموين بكميات القمح التي يتم توريدها بشكل يومي، وكذلك إلزام الشون والصوامع وتجار وموردي القمح بتسليم المزارع إيصالاً بما تم توريده من المحصول.

وأشار المحافط، إلى أهمية توعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح للشون والصوامع والهناجر، وفقاً للضوابط المشتركة بين وزارات التموين، والزراعة، والتنمية المحلية.

متابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر

وجاء ذلك خلال عقد اجتماع، لمتابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر في مختلف أنحاء المحافظة، وآليات إحكام السيطرة على عمليات توريد وتداول القمح بالمحافظة لمنع تهريبه، بحضور الأستاذ عربي عبد الحليم مدير مديرية التموين ومديري إدارات الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة وإدارة الشؤون القانونية بالمحافظة والتفتيش المالي والإداري والمكتب الفني.

يشارإلى أن إجمالي المساحة المنزرعة في المحافظة هذا العام من محصول القمح هذا الموسم، بلغت حوالي، 50150