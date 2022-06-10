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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703325/سارة-النحاس-لـ-تحيا-مصر-توجيهات-الرئيس-السيسي-بإعداد-قانون-للأحوال-الشخصية-يحقق-استقرار-مجتمعي

أشادت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من خبراء القانون والجهات القضائية لمناقشة ووضع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين، لافتة إلي اهتمام الدولة وسعيها لحل النزاعات الأسرية والشخصية وإصدار قوانين تحقق العدالة للجميع.

دوت الخليج

سارة النحاس لـ دوت الخليج: توجيهات الرئيس السيسي بإعداد قانون للأحوال الشخصية يحقق استقرار مجتمعي

وأكدت النحاس في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الدولة المصرية أمام عدد كبير من قضايا الأحوال الشخصية، فهناك أكثر من مليون قضية أمام القضاء وهذا العدد من القضايا يمثل تحدي كبير للمحاكم والقضاء، مؤكدة أنه قد تجاوز عدد حالات الطلاق أكثر من 200 ألف حالة مقابل 800 ألف حالة زواج أي بنسبة 25 بالمائة، وهذه نسبة تدعو إلى القلق وستدعي تدخل الدولة لإلقاء الضوء على هذا الأمر.

وقالت "عضو مجلس النواب"، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية تم طرحة في فبراير عام 2021 من قبل مجلس الوزراء وتم تجميده من قبل مجلس النواب بسبب إعتراض النواب والأزهر الشريف على الكثير من المواد التي تتعارض مع الشريعة والأعراف.

وأعربت "النائبة سارة النحاس"، عن أمنيتها بأن تصل اللجنة القضائية والخبراء القانونيين المختصين في أحوال الأسرة إلى قانون يوحد الصف ويحمي المجتمع من خطر التفكك الأسري، ويعمل علي تحقيق العدالة للأطراف المتضررة، وألا يكون به مشاكل دستورية كما بالقانون الذي تم إصداره في عام 2021.

واختتمت "النحاس" بأن ينظر القانون الجديد إلى مشكلة وصاية الأم على أبنائها وإعطائها الحق في التساوي مع الأب في مسؤولية تسجيل الأبناء في المدارس ونقلهم وإصدارالأوراق الرسمية المتعلقة بهم، مؤكدة أنة لا يحق للأب وحده أن يتصرف في شئون أبناؤه دون علم زوجته أو تجاهل حقها في أبنائها.