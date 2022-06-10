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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703324/نقل-شعائر-صلاة-الجمعة-من-مسجد-الرءوف-الرحيم-بشبين-الكوم-احتفالا-بالعيد-القومي-للمنوفية

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، القيادات الدعوية بمحافظة المنوفية، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

دوت الخليج

وحضر اللقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ويؤدي صلاة الجمعة بصحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمسجد الرءوف الرحيم بمدينة شبين الكوم.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أحمد فرحات الموجي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حول "حرص الإسلام على ترسيخ القيم الإنسانية".

وينقل التلفزين المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرءوف الرحيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي.

صلاة الجمعة من محافظة المنوفية

ويلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمحافظة المنوفية بحضور المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 16 مسجدا هي على النحو التالي:

1. النور – عزبة الطناني البرنوجي - دمنهور 2. علي زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور 3. عجوة – الجدية - رشيد مديرية أوقاف الأقصر م - المسجد وعنوانه 4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة مديرية أوقاف الفيوم م - المسجد وعنوانه 5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب – سنورس 6. الرحمن الروضة - طامية مديرية أوقاف الشرقية م - المسجد وعنوانه 7. الأربعين – بني عامر - الزقازيق 8. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس مديرية أوقاف الإسماعيلية م - المسجد وعنوانه 9. الطلمبات – القصاصين الجديدة مديرية أوقاف كفر الشيخ م - المسجد وعنوانه 10. عبد الدايم الجديد( الكبير) – عزبة عبد الدايم – سيدي سالم غرب 11. 65 الخاشعة الكبير – قرية 65 الخاشعة - بلطيم ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف أسيوط م - المسجد وعنوانه 1. التوحيد - المختون - ديروط مديرية أوقاف بني سويف م - المسجد وعنوانه 2. زينب أدهم – الميمون - الواسطي مديرية أوقاف الشرقية م - المسجد وعنوانه 3. فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق مديرية أوقاف الإسكندرية م - المسجد وعنوانه 4. الخير – خورشيد مديرية أوقاف الإسماعيلية م - المسجد وعنوانه 5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق