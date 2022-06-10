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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703323/نيوزيلندا-تؤيد-التحالفات-الإقليمية-فى-المحيط-الهادي-دون-المشاركة-فيها

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردن، أن نيوزيلندا ستؤيد التحالفات الدفاعية الأقليمية، وذلك فى حالة عدم تناقض مهامها مع قيم المنطقة دون مشاركة نيوزيلندا فيها .

دوت الخليج

تأييد نيوزيلندي للتحالفات الأقليمية فى المحيط الهادي

وأعلنت جاسيندا أردن فى مؤتمر صحفى أثناء زيارتها لأستراليا أن نيوزيلندا :" سترحب بالتحالفات متعددة الجوانب التي تنشئها أستراليا بما فى ذلك أستراليا والهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان و "استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وذلك فى حالة يتفق ذلك نشاطها مع القيم الأقليمية وتساهم للحفاظ على السلام والاستقرار".

وأشارت أردن إلى ضرورة تعزيز الدول الجذرية فى المحيط الهادئ فى تشكيل الأجندة الأقليمية وبشكل خاص فى مجال الأمن الأقتصادي والمناخي.

وأضافت أن العديد من الدول الجذرية للمحيط الهادئ قررت إنشاء آليات فعالة لضمان الأمن والاستقرار الاقتصادي عن طريق التعاون مع الصين

قلق نيوزيلندي بعد توقيع اتفاقية بين الصين وجزر سليمان

و فى وقت سابق أعربت نيوزيلندا عن قلقها فيما يتعلق بقضية الأمن فى المحيط الهادئ وذلك بعد أن وقعت الصين اتفاقية أمنية مع جزر سليمان فى 19 ابريل.

تعاون أمني مشترك بين الصين وجزر سليمان

ويذكر أن الصين أعلنت فى وقت سابق بتوقيع اتفاقية تعاون أمني مشترك مع جزر سليمان وأعلنت الصين حين ذلك أن اتفاقية التعاون الأمني المشترك مع جزر سليمان :" لايستهدف أي طرف ثالث، ولا يتعارض مع آليات التعاون الأمني الثنائي او متعددة الأطراف الحالية لجزر سليمان"

ولقيت الأتفاقية الموقعة بين الصين وجزر سليمان انتقادا ومعارضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا حيث طالبت استراليا من رئيس وزراء جزء سليمان ماناسيه شوغافاره بعدم توقيع الأتفاقية الأمنية مع الصين.