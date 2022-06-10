«دفاع الشيوخ» تناقش اخطار المخدرات وسبل مواجهتها من وجهة نظر الأمن القومي..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703322/دفاع-الشيوخ-تناقش-اخطار-المخدرات-وسبل-مواجهتها-من-وجهة-نظر-الأمن-القوميالأسبوع-المقبل

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة منتصر، اجتماعا الأسوع المقبل، لمناقشة "قضية المخدرات".

دوت الخليج

«دفاع الشيوخ» تفتح ملف قضية المخدرات..الأسبوع المقبل

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها "الأخطار وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومى".

الشيوخ يحيل تفعيل نظام حوافز لتشــجيع التعامل بالفواتير الضريبية للحكومة

1 ) تفعيل نظام حوافز لتشــجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لســنة 2016، لما يمثله من احد عوامل التحفيز ، للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزامالطوعي لدي الممولين.

2 ) صــدور الكتاب الدوري رقم 5لســنة 2021 من مصــلحة الضرائب المصرية بشــأن بعض الالتزمات ، البريدية المقررة قانونا على الجمعيات الأهلية الصـادر بشـأنها قانون تنظيم ممارسـة العمل الأهلي رقم “ 149لسنة 2019 ”.

ومن المقررأن تستكمل الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإسبوع المقبل مناقشة خطة التنمية للعامة المالى الجديد، ونظر تعديلات الحكومة على مشروع قانون الرياضة.

كما يحيل المجلس يوم الأحد المقبل عدد من تقارير اللجان النوعية للاقتراحات المقدمة من الأعضاء حيث تقارير “ لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام “ عن الاقتراحات برغبة المقدمة من نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها والنائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا.

وتضم أيضا تقارير “ لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ” عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر، والنائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في اعمال البناء.

ويحيل ايضا، تقرير لجنة الصحة و السكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة او حتى حاجه المرضي المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والامراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.