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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703319/ترتيب-مجموعة-منتخب-مصر-عقب-الخسارة-من-أثيوبيا

حقق المنتخب الأثيوبي، الفوز على نظيره المصري بنتيجة هدفين نظيفين، في مباراة الأمس والتي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وقدم لاعبو المنتخب المصري، أداء باهت وغابت خطورة المهاجمين على مرمى حارس منتخب أثيوبيا، ليذيق الفراعنة مرارة الخسارة في عهد المدير الفني إيهاب جلال.

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سجل الهدف الأول لمنتخب أثيوبيا اللاعب إداوا هوتيسا في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، وقبل نهاية نفس الشوط ب 6 دقائق أضاف محترف الدوري المصري السابق شميلس بيكلي، ليعمق من جروح الجهاز الفني الذي للتو كان قد فاز بمهمة تدريب الفراعنة عقب فسخ التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش .

ترتيب مجموعة منتخب مصر

بعد خسارة منتخب مصر بالأمس أمام منتخب أثيوبيا، وفوز غينيا بهدف قاتل أمام منتخب مالاوي، إليكم ترتيب المجموعة: ١ _ أثيوبيا 3 نقاط 2- غينيا 3 نقاط 3 مالاوي 3 نقاط 4- مصر 3 نقاط.

موعد مباراة مصر وكوريا

وبعد العودة إلى القاهرة، سيبدأ إيهاب جلال المدير الفني الوطني، الاستعداد للقاء الودي أمام منتخب كوريا الجنوبية، والذي يُقام في تمام الواحدة ظهر يوم الثلاثاء القادم والموافق 14 من الشهر الجاري، ويحتضن ستاد سيول كأس العالم بالعاصمة الكورية، هذا اللقاء في حضور 70 ألف متفرج.

هدف مصر من ودية كوريا

ويرغب المنتخب المصري، في تجديد الدوافع والاصطدام بمنتخبات قوية من أجل عودة هيبة الكرة المصرية، والتي تأثرت كثيراً في الآونة الأخيرة عقب خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال، وكذلك الفشل في التأهل لكأس العالم أمام نفس المنتخب.

أما المنتخب الكوري، فيواجه مصر استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق فعالياته في نوفمبر من العام الجاري.

إيهاب جلال وموقف محرج

وأصبح مصير إيهاب جلال، مع المنتخب على حافة الهاوية، فبعد انقلاب الشارع الرياضي عقب انتهاء صافرة مباراة مصر وإثيوبيا، قرر الاتحاد المصري إقامة اجتماع طارئ لبحث تداعيات السقوط المفاجئ أمام المنتخب الأثبوبي، ومن المتوقع بشدة أن يكون جلال، هو كبش فداء الاتحاد، ولكن هذا الأمر سيُحسم بناء على شكل الفراعنة أمام المنتخب الكوري.