الأوقاف تعلن إطلاق حملة "نبي الرحمة"

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق حملة نبي الهدى ( صلى الله عليه وسلم )، وطبع 20 ألف نسخة من كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لتوزيعها على الشباب في اللقاء المفتوح بين العلماء والشباب و على النشء في البرنامج الصيفي للطفل مع شرحه لهم.

دوت الخليج

كانت نقابة الأشراف، أدانت على لسان نقيبها السيد محمود الشريف، بشدة ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا بالهند على صفحته بـ "تويتر" من تطاول وإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين السيدة عائشة.

وشدد نقيب الأشراف، على أن عظمة وأثر رسولنا العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تشهد بها الإنسانية جمعاء، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تغذي ثقافة الكراهية والعنف، وتثير استفزاز المسلمين في شتى بقاع الأرض، وتمثل إساءة صريحة وتحد لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على مستوى العالم، وتعزز مشاعر الكراهية.

وأعرب السيد محمود الشريف عن رفض نقابة الأشراف وكل منتسبيها المساس بالشخصيات والرموز الدينية، مجدداً دعوته إلى دول العالم بإصدار التشريعات اللازمة لتجريم مثل هذه الأفعال الإجرامية والتي تسيء للرموز والمقدسات الدينية.

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان: «حبًا لرسول الله»؛ لبيان عظمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم؛ حيث تسلط هذه الحملة الضوء على سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من خلال شخصه الكريم وأخلاقه السامية ودوره العظيم في نشر السلام والرحمة بين الناس جميعًا.

حملة الرد على المسيئين للنبي

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد، إن الحملة تأتي للرد على الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم، في ظل الحملة العنصرية لتشوية شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء مشاعر المسلمين حول العالم نتيجة وصف نبيهم صلى الله عليه وسلم بباطل لا يليق بمقامه الكريم، ما يدعم ظاهرة العنصرية والتطرف ضد الأديان ويؤجج مشاعر الكراهية والحقد بين أتباع الأديان المختلفة.

أضاف عيّاد أن الحملة تستهدف تسليط الضوء على شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال مواقفه وأخلاقياته وسلوكياته في التعامل مع بني البشر جميعًا، ودعوته لتحقيق السلم العالمي بين الناس بغض النظر عن لونهم أو عرقهم أو دينهم، وبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه مع مختلف فئات المجتمع - مع الكبير والصغير والأطفال والنساء-، ومع أهل بيته وأصحابه ومع جيرانه من المسلمين وغير المسلمين.

بعثة النبي

وأشار إلى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة للعالمين، وهو ما بدا واضحًا في دعوته صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى تطبيقه العملي في حياته صلى الله عليه وسلم من خلال تعامله بأعلى مراتب الرحمة مع جميع المخلوقات، كما أن حياته مليئة بالمواقف التي تكشف عن معاني الإنسانية والرأفة والتي يمكن أن نأخذ منها الدروس والعِبر للاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

وأوضح أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع قرى ومراكز ومدن الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع على بوابة الأزهر، وصفحات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية.