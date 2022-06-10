انت الان تتابع تفاصيل خبر بريطانيا تحذر من انتشار وباء الكوليرا بمدينة ماريوبول الأوكرانية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703314/بريطانيا-تحذر-من-انتشار-وباء-الكوليرا-بمدينة-ماريوبول-الأوكرانية

أعلنت المخابرات البريطانية من مدينة ماريوبول الواقعة فى جنوب أوكرانيا، بأنها مهددة بأنتشار وباء الكوليرا ويرجع ذلك بسبب نقص الخدمات الطبية، لافتا إلى انها أوشكت على الأنهيار.

دوت الخليج

كما صرحت وزارة الدفاع البريطاني في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي على تويتر بأحتمالية أن تواجه مدينة خيرسون نقص شديد ايضا فى الأدوية

ومن ناحية أخري صرحت القوات الروسية بأنها تواجه صعوبات شديدة فى توفير الخدمات للمواطنين الذين يسكنون فى المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

الصحة العالمية مدينة ماريوبول مهددة بانتشار وباء الكوليرا

يذكر أن الشهر الماضي حذرت دوريت نيتسان، مديرة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية فى أوكرانيا، من أن ماريوبول التي تسيطر عليها القوات الروسية بعد أسابيع من الحصار والقصف العنيف أصبحت من المناطق المعرضة لتفشي وباء الكوليرا

وأضافت بأن هناك مستنقعات فى الشوارع ومياه الصرف الصحي تختلط بمياه الشرب مما يمثل ذلك خطورة كبيرة وقد يؤدي الى الأحداث الكثير من الأمراض منها وباء الكوليرا

كما حذر خبراء فى الصحة من أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية مع أرتفاع الشديد لدرجات الحرارة قد يؤدي إلى تعريض أوكرانيا للأمراض المعدية

خروج أخر المقاتلين الأوكرانيين من مصنع آزوفستال

ومن الجدير بالذكر قد أعلنت روسيا فى وقت سابق بخروج أخر المقاتلين الأوكرانين من "أقبية" بمصنع أزوفستال وذلك بعد أن تحصنوا فيها لأسابيع رافضين الأستسلام مشددا على نجاح القوات الروسية بسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول

ويذكر أن مدينة ماريوبول الساحلية والتي تطل على بحر آزوف فى جنوب شرقي أوكرانيا كانت تشكل منذ أنطلاق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا هدفا أستراتجيا لروسيا ويرجع ذلك بأن السيطرة على ماريوبول سيؤمن لروسيا طريقا بريا بين الشرق الأوكراني وشبه جزيرة القرم والتي ضمتها روسيا الي أراضيها عام 2014