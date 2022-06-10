انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد شائعات مقتلها.. لورديانا تخرج عن صمتها «توقفوا أنا بني أدمه» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703313/بعد-شائعات-مقتلها-لورديانا-تخرج-عن-صمتها-توقفوا-أنا-بني-أدمه

خرجت الراقصة لورديانا عن صمتها بعد انتشار العديد من الشائعات حول مقتلها خلال الساعات الماضية، وعبرت عن غضبها الشديد من هذه الشائعات المنتشرة.

دوت الخليج يرصد لكم رد لورديانا على شائعات قتلها

الراقصة لورديانا تخمد الشائعات

ونشرت لورديانا عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، صورة من شائعة مقتلها المتداول على السوشيال ميديا، معلقةً: “توقفوا لو سمحتو عن ذلك الأمر.. كل شهر بتنتشر الشائعات دي، خلاص أنا تعبت، وراء كل فنان أو شخصية عامة طبيعة إنسانية”.

جدير بالذكر، أن شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا الجمهور أحدث صورها على البحر، والتي ظهرت بها بإطلالة عارية كشفت عن جزء كبير من صدرها وبطنها، الأمر الذي أشعل السوشيال ميديا في ساعات.

لورديانا على البحر

وشاركت لورديانا الجمهور صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” خلال الأيام الماضية، ظهرت بها بتوب أبيض غطى جزء من صدرها، وجيبة زهري، وتركت شعرها ينساب مع هواء البحر الممتع.

لورديانا وأزمتها مع حمو بيكا وعمر كمال

وكانت قد عرضت الراقصة البرازيلية لورديانا كلا من مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال لأزمة قوية أدت إلى قرار حبسهم، بعدما تداول الجمهور فيديو لها ترقص على أنغام أغنية مطربي المهرجانات التي اتت بعنوان “انتي معلمة”، لتصدر المحمكة الاقتصادية حكم بحبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وصديقه الفنان عمر كمال لمدة سنة، في حين أقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة.

وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما.

وفاجيء حمو بيكا متابعيه وجمهوره باستغاثته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعدما تم الإقرار بإيقافه عن الغناء، الأمر الذي أصابه بحالة منن الحزن دخل على إثرها المستشفى، فكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جماعة ياريت نفهم ان انا موجوع و تعبان ، كفاية تنـمر عليا ، اتنـمر عليا مرة و اتنين و تلاتة و لسه فيه ناس بتتنمر عليا .. بتتنمروا عليا لحساب مين ؟!”.