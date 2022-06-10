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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /703312/تراجع-أسعار-البامية-وارتفاع-الليمون-أسعار-الخضروات-بأسواق-الدقهلية-اليوم

ننشر أسعار الخضراوات بـ محافظة الدقهلية، وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا عن الأسعار المتداولة في الجملة.

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ويضاف للأسعار كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راق، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من تجار الخضروات والفاكهة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، وتراوح كيلو البطاطس من 3 إلى 4 جنيهات والبصل من 1 إلى 2 جنيهين.

وتراجع سعر البامية وشهدت أسواق بيع البامية انخفاضا ملحوظا في السعر منذ نزولها، حيث وصل السعر من 30 إلى40 جنيها.

سعر كيلو الفلفل

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و10 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بـ 3 و5 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 7 جنيهات. ارتفاع ملحوظ في أسعار الليمون فيما واصلت أسعار الليمون ارتفاعا حتى وصل إلى 20 جنيها في الأسواق.

وتفاوت سعر كيلو الفلفل الألوان بين 10 و15 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 6 إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 19 إلى 25 جنيها، وسعر خس كابوتشي 6 جنيهات.

وبلغ سعر الخس الربطة من 4 إلى 12 جنيها والبنجر 5 جنيهات، والخيار البلدي بسعر 8 جنيهات، والخيار الصوب بـ 10 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان البلدي 5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 5 إلى 8 جنيهات.