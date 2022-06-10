وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مستجدات التعاون مع شركة DMG MORI الألمانية

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" لبحث مستجدات موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





فى بداية اللقاء رحب الوزير بوفد شركة "DMG MORI"، وأوضح أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات مع الشركة الألمانية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التصنيع العسكرى والمدنى، ومناقشة إمكانية التعاون بين "شركة حلوان للصناعات الهندسية" (مصنع 99 الحربى) إحدى الشركات التابعة للوزارة و"شركة DMG MORI" لإنتاج وتصنيع الذخيرة الشرقية.

كما تم مناقشة مستجدات التعاون بين الجانبين لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجسام ماكينات CNC بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) لصالح الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الرقمنة الصناعية والتدريب.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة "DMG MORI" الألمانية بدأ عام 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين لتطوير خط إنتاج بإحدى الشركات التابعة كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع بشركة "أبو زعبل للصناعات المتخصصة"، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على استيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمى للعمليات الإنتاجية.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها فى مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وهو ما يتوافق مع استراتيجية العمل بالوزارة.

من جانبه أعرب Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" الألمانية عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف بقوم وفد من الشركة الألمانية بزيارة "شركة حلوان للمسبوكات" للاطلاع على آخر مستجدات العمل بخصوص التعاون بمجال مسبوكات أجسام ماكينات الـ CNC تمهيداً لتوقيع اتفاقية عدم إفشاء سرية المعلومات لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية.

وأشاد رئيس الشركة الألمانية باستمرار التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها فى تنفيذ الكثير من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

وأضاف أن السوق المصرى يزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار إلى جانب النمو الاقتصادى الذى تتمتع به مصر حالياً وهى عوامل تمكّن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية فى إطار اقتصاد واعد وهو الأمر الذى يعزز من نجاح هذا التعاون.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالدولة وهو ما يتضح جلياً فى التعاون بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "DMG MORI" لتصنيع بعض المكونات الخاصة بماكينات CNC والتى تخدم التعاون المشترك بين الشركة الألمانية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا.

ولفت إلى أن اللقاء حضره المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامى للوزير، والمهندسة دينا عبد المنعم مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، ومحمد فؤاد المترجم، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس محمد أبو النجا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات، والمهندس خالد زكى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، والمهندس محمود وهدان رئيس قطاع الصناعات المغذية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.