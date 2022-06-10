أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال مايو الماضى (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهر مايو الماضى، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والمشاركة فى رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.





ونظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظتى الدقهلية والمنيا، وتضمن التدريب عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعدادتها لمجابهة المواقف الطارئة، وتم فرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها ومواجهتها، كما تم المرور على معسكرات الإيواء العاجل ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى أظهر مدى الجاهزية فى مجابهة المواقف الطارئة بالإشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.



وحرصا من القوات المسلحة على توعية مختلف فئات المجتمع بالطفرة الهائلة فى مجال التنمية الشاملة تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدساته، بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنفذها الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.



وفى إطار تنمية روح الولاء والإنتماء لطلاب الجامعات والعاملين بالمحافظات، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الندوات التثقيفية بجامعات بنى سويف والوادى الجديد والمنصورة والمنيا وأسيوط وجنوب الوادى ودمنهور ودمياط، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى والمحافظين ورؤساء الجامعات، تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات وتنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية الوطنية.



وأثناء فعاليات الندوات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى التحديات التى تواجه الشباب المصرى ودور الدولة المصرية فى التنمية الشاملة الذى يستهدف الإرتقاء بحياة المواطنين، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وبعض من ذوى الهمم.