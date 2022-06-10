نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. اجتماعات مهمة لبحث المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.

ووجه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.

كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها فى أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأول.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجارى مع مختلف دول العالم.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع الماضى ـ عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة فى هذا الإطار أداء الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2022، والتى تضمنت حوالى 200 ألف مشروع وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بكافة القطاعات التنموية، فضلاً عن مشاركة الجهاز فى العديد من المبادرات القومية، خاصةً مبادرة "حياة كريمة" على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الشق الخدمى فى المبادرة والمتعلق بالدورات التدريبية للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة والتعريف والتشجيع لفكر العمل الحر، إلى جانب قيام الجهاز بتقديم خدمات الشباك الواحد لتأسيس المشروعات، وكذلك المشاركة فى المبادرات القومية الأخرى المتنوعة مثل البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ومبادرة المجمعات الصناعية التى تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية الصغيرة بالقطاعات الواعدة على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوى سيمباراش مومبنجيجوى، وذلك بحضور السفير كوامى موزاوازى الرئيس التنفيذى لمعهد المعرفة الإفريقية، والسفير شيبا شومبياوندا سفير جمهورية زيمبابوى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، مؤكداً الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بشقيقتها زيمبابوى فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجارى والاستثمار، إلى جانب التعاون الفنى وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوى، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الإفريقية.

وتضمن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع الماضى ـ عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذى لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتى تعد صرحاً رياضياً ضخماً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمبانى الإدارية وساحات الجمهور.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على مستجدات المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعى "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد محور الضبعة، حيث يضم المشروع فى نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

ووجه الرئيس بالاستمرار فى تعزيز جهود الاستصلاح الزراعى فى مشروع "الدلتا الجديدة" وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة فى سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقى بعيداً عن مناطق التكدس السكانى.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولامولا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية "سامية حسن"، معرباً عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيداً بقوة الدفع التى تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك فى مختلف المجالات.