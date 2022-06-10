الأوقاف: حققنا إنجازات دعوية وتنموية لم يسبق لها مثيل خلال 8 سنوات ماضية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن من أهم هذه الإنجازات؛ إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها، وتكثيف الأنشطة الدعوية فى المساجد، واستحداث أنشطة جديدة منها: مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفى للطفل، وزيادة الاستثمار والأرباح فى أموال الوقف.

وتابع وزير الأوقاف أن الوزارة أنفقت أكثر من تسعة مليارات جنيه لعمارة بيوت الله عز وجل إحلالا وتجديدا وصيانة وترميما لأكثر من 9000 مسجد حيث تم افتتاح أكثر من 2618 مسجدا فى أقل من عامين "من سبتمبر 2020م حتى يونيو 2022".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة ومن خلال توجيهات الرئيس السيسى حققت العديد من الإنجازات التى لم تقم بها من قبل فى مجال إعادة إعمار وإحلال وتجديد المساجد من أهمها: تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 9100 مسجد، منها 4200 مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية، بتكلفة مالية تزيد على أربعة مليارات ومائة وثلاثين مليون جنيه، ونحو (4900) مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، بما يزيد على أربعة مليارات ونصف المليار جنيه.

كما حققت وزارة الأوقاف رقما قياسيا فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (2618) مسجدا جديدا فى الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 10 يونيو 2022م، كما تم فرش أكثر من (20) ألف مسجد بكمية فرش أكثر من (6) ملايين متر مربع، منها (12251) مسجدا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على أربعة ملايين متر مربع من السجاد (المحراب) الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وبتكلفة أكثر من (600) مليون جنيه, بالإضافة إلى فرش أكثر من (7700) مسجد تم فرشها بكمية فرش أكثر من مليونى متر مربع بالجهود الذاتية، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

وقال وزير الأوقاف: "أما فى مجال دعم الدور الريادى لمصر، فإن الوزارة لم تغفل أداء دورها الخارجى فى تصحيح ونشر الفكر المستنير الإسلامى الوسطى المعتدل الصحيح فى ربوع العالم سواء فى المحافل الدولية أو المراكز الإسلامية التى تشرف عليها الوزارة أو الاتصال بالوزارات العالمية المماثلة والجهات المعنية أو تطوير تلك المراكز الإسلامية باعتبارها إحدى القوى الناعمة للوزارة والدولة المصرية، بل واهتمت الوزارة بتدريب الأئمة وتربية وتثقيف النشء إلى جانب اهتمامها برفع المستوى العلمى والإدارى للعاملين بها فى كافة المجالات: فقد حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية فى مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك فى يوليو 2016م، كما حصل الجامعة على المركز الأول فى تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف استضافت وفدا من الأئمة السودانيين فى الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، فى الفترة من 20/12/2020 حتى 30/12/2020، كما استضافت وفدا ثانيا من الأئمة والواعظات السودانيين فى الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات من مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية، فى الفترة من 11/9/2021 حتى 24/9/2021، وأيضا استضافة وفد من الأئمة الفلسطينيين فى الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة من مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية، فى الفترة من 6/2/2022 حتى 16/2/2022، واستضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعى والعالمى"، فى الفترة من 14/ 5/ 2022 حتى 24/ 5/ 2022، لـ25 إعلاميا يمثلون 19 دولة، هى: (السعودية - السودان - النيجر - مالى - تشاد - تونس - الأردن - العراق - الكاميرون - السنغال - الصومال - جيبوتى - بوركينا فاسو - مصر - الجابون- لبنان - جزر القمر - قطر - جامبيا)، واستضافة وفد من الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو فى الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة والواعظات المصريين والبوركينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، فى الفترة من 28/5/2022 حتى 8/6/2022.

ولفت وزير الأوقاف إلى إدراج منظمة الإيسيسكو لوثيقة القاهرة للمواطنة التى صدرت عن المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى انعقد بالقاهرة يومى الأحد والاثنين 16-17 محرم1441هــ الموافق 15 - 16سبتمبر 2019 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية "، فى إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقى الصادر يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020، وذلك ضمن توصيات منتدى "دور القيادات الدينية فى مواجهة الأزمات" الذى عقد إلكترونيا يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020م بمشاركة الرئيس التشادى، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم، وتطوير وتجديد المركز المصرى الإسلامى بتنزانيا، بتكلفة تزيد على 6 مليون جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب.

وقال وزير الأوقاف: أيضا وفى سبيل دعم الريادة المصرية فى نشر الفكر المستنير تم إيفاد وإعارة (1684) إماما وقارئا، إيفادا دائما أو لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك، ورعاية أكثر من (4100) طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم، وإهداء أكثر من (200858) كتابا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمختلف دول العالم، وإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع فى النشر الإلكترونى بثلاث وعشرين لغة، وترجمة خطبة الجمعة إلى عشرين لغة، ونشرها مكتوبة ومرئية.

وتابع وزير الأوقاف: "كما قامت الوزارة فى مجال النشر والترجمة والتأليف بانتاج (103) كتاب فى التأليف والترجمة والنشر، وإجمالى (133) كتابا مترجما، بالإضافة إلى إطلاق مشروع سلسلة (رؤية) للفكر المستنير فى عام 2019م وبلغ إجمالى إصداراتها (46) إصدارا، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة وبلغ إجمالى إصداراتها (62) إصدارا، وسلسلة (رؤية) للنشء وبلغ إجمالى إصداراتها (16) إصدارا، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة وبلغ إجمالى إصدارتها (10) إصدارات، وسلسلة (رؤية) للنشء بطريقة برايل وبلغ إجمالى إصداراتها (2) إصداران، ليكون إجمالى ما تم تأليفه وترجمته ونشره (372) كتابا، لنشر الفكر الوسطى المستنير من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة وإصدار أول ترجمة مصرية لمعانى القرآن الكريم بثلاث لغات الأردية واليونانية والهوسا، كما قامت الوزارة بعمل باركود لتحميل إصداراتها.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه فى مجال المؤتمرات عقدت الوزارة المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية، (عشرة) مؤتمرات دولية فى الفترة من 2014م وحتى 2022م، على النحو التالى:

المؤتمر الدولى الثالث والعشرون "خطورة الفكر التكفيرى والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية" (مارس 2014م)، والمؤتمر الدولى الرابع والعشرون "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه" (فبراير 2015م)، والمؤتمر الدولى الخامس والعشرون "رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف" (نوفمبر 2015م)، والمؤتمر الدولى السادس والعشرون "دور المؤسسات الدينية فى العالمين العربى والإسلامى فى مواجهة التحديات.. الواقع والمأمول (نقد ذاتى ورؤية موضوعية)" (مايو 2016م)، والمؤتمر الدولى السابع والعشرون "دور القادة وصانعى القرار فى نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات" (مارس 2017م)، والمؤتمر الدولى الثامن والعشرون "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" (يناير 2018م)، والمؤتمر الدولى التاسع والعشرون "بناء الشخصية الوطنية وأثره فى تقدم الدول والحفاظ على هويتها" (يناير 2019م)، والمؤتمر الدولى الثلاثون "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية" (سبتمبر 2019م)، والمؤتمر الدولى الحادى والثلاثون "حوار الأديان والثقافات" (مارس 2021م)، والمؤتمر الدولى الثانى والثلاثون "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى" (فبراير 2022م).

وتابع وزير الأوقاف قائلا: كما عقدت وزارة الأوقاف سبع مسابقات عالمية للقرآن الكريم فى الفترة من 2015م حتى 2021م على النحو التالى: المسابقة العالمية الثانية والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2015م)، والمسابقة العالمية الثالثة والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2016م)، والمسابقة العالمية الرابعة والعشرون للقرآن الكريم (أبريل 2017م)، والمسابقة العالمية الخامسة والعشرون للقرآن الكريم (مارس 2018م)، والمسابقة العالمية السادسة والعشرون للقرآن الكريم (مارس 2019م)، والمسابقة العالمية السابعة والعشرون للقرآن الكريم (فبراير 2020م)، والمسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم (ديسمبر 2021م).

واستطرد أن الوزارة قامت بافتتاح أهم صرح عالمى لتدريب الأئمة والواعظات ـ أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين فى يناير 2019م. حيث تم تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة وعددهم 320 إماما وواعظة، كما تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف فى أغسطس 2019م، وتم إطلاق مسابقة بحثية فى 3 موضوعات تقدم لها 242 متسابقا، وفاز بها 6 متسابقين، وتم توزيع 240 ألف جنيه جوائز مالية على الفائزين، وتم تدريب 26 مجموعة بواقع 2487 معلما من معلمى التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتم إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات فى معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب 14050 إماما خلال هذه الفترة، كما تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامى للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لـ45 إماما، ودورة للواعظات لـ19 واعظة، وتم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلى الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ 76 برنامجا تدريبيا خلال تلك الفترة، وقد بلغ إجمالى خريجى مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة (ICDL) حتى الآن 941 إماما وواعظة وإداريا، ما بين دورات متخصصة ودورات متقدمة فى السوشيال ميديا، وتم تنفيذ برنامج تدريبى متكامل بالأكاديمية الوطنية للتدريب لـ51 إماما متميزا فى دورة مدتها عام كامل.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم تنفيذ ثلاث دورات مع أكاديمية ناصر العسكرية فى الاستراتيجية والأمن القومى لعدد 237 إماما، وتم تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لـ97 إماما وواعظة، وتم تنفيذ البرنامج التدريبى فى مجال مواجهة الإرهاب الإلكترونى لـ20 من قيادات الوزارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتم تنفيذ برنامج تدريبى فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لـ50 إماما وواعظة.

كما شارك 174 إماما فى الدورات المشتركة للأئمة والوعاظ بالتعاون مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، كما تم تنفيذ 116 دورة فى التحول الرقمى بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى - هيئة الخدمات الحكومية - معهد التخطيط القومى - مركز القوات المسلحة بالنزهة الجديدة - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالى المتدربين بهذه الدورات 6665 متدربا، وتم استحداث برامج التدريب عن بعد داخليا ودوليا وتم تنفيذ 78 برنامجا تدريبيا داخليا و8 برامج دولية، وتم تنفيذ 107 دورات تثقيفية فى الفهم المقاصدى للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لـ41466 إماما.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إنه تم إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م، من خلال توقيع عدد (24) بروتوكول تعاون مع كل من: (جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بنى سويف - جامعة جنوب الوادى بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادى الجديد - جامعة جنوب الوادى فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق)، وتم تدريب أكثر من 4100 إمام وواعظة.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه تم توقيع (14) ملحق بروتكول تعاون مع كل من: (جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بنى سويف - جامعة جنوب الوادى بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادى (فرع البحر الأحمر) - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية)، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، وتم تفعيلها خلال العام الدراسى 2021 / 2022م.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فى مجال البحث العلمى والتدريب من خلال المنح العلمية والدراسية منها: مجال المنح التعليمية المجانية وبالتعاون مع المعهد العالى للدراسات الإسلامية تم منح (1324) إماما وإداريا منحة ماجستير خلال الفترة من 2017م وحتى 2022م، شاملة الدراسة والكتب المجانية على النحو التالى: العام الدراسى 2017/2018م تم منح (100) إماما منحة ماجستير، والعام الدراسى 2018/2019م تم منح (118) إماما وإداريا منحة ماجستير، والعام الدراسى 2019/2020م تم منح (64) إماما وإداريا منحة ماجستير، والعام الدراسى 2020 / 2021م تم منح (780) إماما وإداريا منحة ماجستير، والعام الدراسى 2021 / 2022م تم منح (78) إماما وإداريا منحة الماجستير، بالإضافة إلى منح (39) إماما وإداريا منحة الماجستير من الجامعات المصرية، والعام الدراسى 2022/2023م تم منح (184) إماما وواعظة وإداريا منحة الماجستير.

وفى مجال البحث العلمى بالدراسات العليا: أكثر من ( 5874 ) إماما وإداريا على طريق البحث العلمى بالدراسات العليا وذلك على النحو التالى: بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة ( 674 ) إماما، وبلغ عدد الحاصلين على الماجستير من الأئمة ( 1645 ) إماما، وبلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة ( 2162 ) إماما، وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه ( 13 ) واعظة، وبلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير ( 17 ) واعظة، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه ( 26 ) إداريا، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير ( 104 ) إداريا، وبلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ( 54 ) إداريا، وبلغ عدد المسجلين بمنحة الماجستير بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية والجامعات المصرية (1324) إماما وإداريا وواعظة.

أما فى مجال توفير فرص العمل فقد تم تعيين عدد (4258) عاملا، فى مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، وذلك فى الفترة من 2015م حتى 2020م، وتم تعيين عدد (3011) إماما، فى مسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م وإعلاناتها التكميلية، وأوائل الخريجين، وذلك فى الفترة من 2016م حتى 2022م، وتم تكليف عدد (138) فنى وأخصائى تمريض (ممرضات)، وذلك فى الفترة من 2015 حتى 2022م، كما تم الإعلان عن (1000) وظيفة إمام وخطيب، و(1000) وظيفة عامل، بنظام التعاقد عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجار اتخاذ إجراءات اختيارهم، وبذلك يكون إجمالى فرص العمل التى وفرتها الوزارة خلال تلك الفترة قد بلغ (7407)، إضافة إلى فرص العمل بنظام الأجر مقابل عمل، وآلاف فرص العمل التى توفرها هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وفى مجال رفع مستوى المعيشة والأحوال المالية للأئمة: فقد تم تحسين أحوال الأئمة بزيادة فى بدل صعود المنبر قدره (1000) جنيه فى يناير 2016م، وزيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس، و(800) جنيه لحملة الماجستير، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه فى يونيو 2019م، وزيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه، و(300) جنيه لحملة الماجستير، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجى البرنامج الرئاسى فى يناير 2021م، وزيادة رابعة قدرها (250) جنيها فى بدل صعود المنبر فى سبتمبر 2022م، وذلك إضافة إلى العلاوات المقررة لجميع موظفى الدولة. الأمر الذى زاد معه إجمالى دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه (314,87%)، ليصبح (5879,1) جنيه بدلا من (1417,1) جنيه. فى حين بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو (5042,8) جنيه، ليصبح الإجمالى (7792) جنيها بدلا من (2749,17) جنيه، فيما بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو (3762) جنيها، ليصبح الإجمالى (5179,1) جنيه بدلا من (1417,1) جنيه، هذا فضلا عن توفير الزى الأزهرى المجانى اللائق للأئمة والواعظات.

وقال وزير الأوقاف، إن الوزارة قامت بإهداء أكثر من (436) مكتبة متكاملة، و(866770 ) كتابا بالداخل والخارج منها (200) ألف كتاب لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتعيين (3011) إماما و(4258) عاملا و(138) فنى وأخصائى تمريض (ممرضات)، والإعلان عن 1000 وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بنظام التعاقد وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها محاربة الفكر المتطرف فى المجال الفضائى الإلكترونى حيث بإطلاق استراتيجية بناء الوعى 2021م بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام، وتنفيذ عدد من فعالياتها، وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والدولية ومن أهمها: (مبادرة محمد "صلى الله عليه وسلم" رسول الإنسانية، ومبادرة واعظات وراهبات، ومبادرة وطن بلا إدمان، ومبادرة الأمل حياة، ومبادرة نتعايش باحترام متبادل)، كما تم إطلاق إدارة الدعوة الإلكترونية، وتكثيف برامجها وتطبيقاتها، كما شهدت تلك الفترة التوسع فى النشر الدعوى الإلكترونى من خلال إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع فى النشر الإلكترونى بثلاث وعشرين لغة، مع ترجمة خطبة الجمعة إلى ثمانى عشرة لغة، ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية، وإطلاق (31) موقعا وصفحة وقناة تتبع وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها منها: (8) صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بهدف ملء الفضاء الإلكترونى بالفكر الوسطى المستنير هى: (صفحة الإعجاز الربانى فى الكون - صفحة وعى - صفحة مجلة الفردوس - صفحة عشاق اللغة العربية - صفحة أطفالنا - صفحة لغة الإشارة - صفحة مراكز الثقافة الإسلامية - مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم).

ولفت وزير الأوقاف إلى أن موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها حقق تطورا فى المحتوى الذى تقدمه خلال العام المالى 2021/2022م انعكس إيجابا على أعداد المشاركين والمتابعين، حيث ارتفع عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف إلى (30767373) زائرا، بزيادة (1410762) زائرا عن العام الماضى، فى حين ارتفع عدد المتابعين لصفحة وزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى (1291959) متابعا، بزيادة (65959) متابعا عن العام الماضى، كما بلغ عدد المتابعين لصفحة وزارة الأوقاف على تويتر (17121) متابع، بزيادة (7121) متابعا عن العام الماضى، كما تم إنشاء قناة (منبر التجديد) على موقع اليوتيوب خلال العام 2018/2019م، وبلغ عدد المشتركين فيها (17300) مشتركا، بزيادة (5950) مشتركا عن العام الماضى، وتم إطلاق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية فى فبراير 2019م ليصل عدد الزائرين للموقع إلى (35741) زائرا، وتم إطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، حول ثلاثة كتب هى: (الفهم المقاصدى للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية)، وتم إطلاق الكتاب المرئى والمسموع، وتم إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على الساوند كلاود، وتم إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على التليجرام، وتم إطلاق تطبيق (وعى) لأجهزة الأندرويد، وتم نشر (44) كتابا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتم نشر (150) كتابا وموسوعة باللغة العربية، و(133) كتابا مترجما إلى اللغات الأجنبية على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، وتم إنشاء منصة إلكترونية خاصة تتضمن جميع إصدارات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وسلسلة (رؤية) للنشء على موقع بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية بصيغة (PDF).

وقال وزير الأوقاف: "وفى مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم حفظا وفهما فقد تم إنشاء 73 مجلسا للافتاء، و1600 مدرسة قرآنية، 69 مركزا لاعداء محفظى القرآن الكريم، وبلغ عدد المحفظين بنظام المكافأة 3269، كما بلغ إجمالى مقارئ الأئمة 860، وبلغ عدد مقارئ الواعظات 36، كما بلغ عدد مقارئ الجمهور 8860 مقرأة إلى جانب استحداث الوزارة أيضا اللقاء العلمى المفتوح الذى يشارك فيه أساتذة الجامعة ورجال الفكر والصحافة والإعلام كل فى تخصصه لتقديم مادة علمية دعوية تثقيفية للناس والنشء.

وأشار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أن الوزارة ومن خلال إدارة البر وخدمة المجتمع قامت بإنفاق أكثر من 1 .2 مليار جنيه فى البر وخدمة المجتمع منها: (200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و(90) مليون جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيرى لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف (175) مليون جنيه منها، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، فى حين يجرى العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات، كما تم صرف 100 مليون جنيه (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى. وصرف 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة، وصرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا، وتم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعى لدعم صندوق (عطاء) لمتحدى الإعاقة، وتم صرف 30 مليون جنيه مساهمة فى تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، وتم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار، وتم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيرى الخاص بذوى الإعاقة، وتم صرف 20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة)، وتم صرف 40 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وكما تم صرف 32.609.674 جنيها فى بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه تم صرف 16.300.000 جنيه فى رفع كفاءة 270 منزلا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان، وصرف 25 مليون جنيه فى استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وتم صرف 257.534.119 جنيها للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه، وتم شراء سلع غذائية بقيمة 29.600 ألف جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر + أرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وتم صرف 10.350 ألف جنيه لاستخراج 190 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وتم شراء 8600 مقعد دراسى بقيمة 7.843.200 جنيها وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية، وتم شراء 57.868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5.424.264 جنيها وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية، وتم صرف 10 ملايين جنيه لمتضررى السيول بمحافظة أسوان، وتم صرف 8.151.552 جنيها فى علاج مرضى الأورام، وتم شراء 3000 سجادة بقيمة 1.238.853 جنيها، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، كما تم تخصيص(50) مليون جنيه لبروتوكول لتوفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة قامت بإنفاق أكثر من (145) مليون جنيه فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، وتوزيع (5424) طن لحوم أضاحى على (5.424) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالى مبلغ (508.389.942) جنيها، وتوزيع (653) طن لحوم إطعام على (653) ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالى مبلغ (22858800) جنيه، كما قامت الوزارة بتنفيذ خطة الدولة فى مجال الاهتمام بالمرأة حيث قامت بتمكين المرأة من العمل واعظة وقيادية بالأوقاف، إلى جانب تمكين الشباب فى العمل القيادى والدعوى بالوزارة.

وتابع قائلا: "كما تم صرف 10 ملايين جنيه لصندوق تأمين العاملين، وصرف 30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية، وصرف 12.652.354 جنيها لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض، وصرف 6.459.295 جنيها لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة، كما تم صرف 112.091.851 جنيها لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدا وعينا، وصرف 1.400 ألف جنيه دعما لنقابة القراء، وصرف 350 ألف جنيه تعويضات للمتضررين من حادث قطار سوهاج، وصرف 12.507 ألف جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتم صرف أكثر من 230 مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف الوزارة.

واستطرد وزير الأوقاف قائلا: وعليه يكون إجمالى ما تم صرفه فى مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحى، وصكوك الإطعام، وخلافه (2.051.216.277) جنيها، وإجمالى ما تم تخصيصه ويجرى صرفه حسب التنفيذ الفعلى (75) مليون جنيه، مؤكدا أن إجمالى ما تم صرفه وتخصيصه (2.126.216.277) جنيها.

وعن مجال المشروعات التنموية لهيئة الأوقاف المصرية.. أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة حققت من خلال هيئة الأوقاف المصرية نحو 2 مليار جنيه صافى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها، وقامت بإنشاء وإصدار أعظم أطلس وقفى فى العالم مكون من (92) مجلدا لتوثيق أعيان الوقف، كما قامت الوزارة بتشييد (16791) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على مليارى جنيه منها (14702) وحدة إسكان اجتماعى وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

وأوضح وزير الأوقاف أن المشروعات التى تم الانتهاء منها فقد بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التى تم الانتهاء منها (16791) وحدة، بإجمالى تكلفة بلغت (2.076.655.405) جنيهات، وذلك على النحو التالى: عدد (14702) وحدة إسكان اجتماعى واستثمارى واقتصادى بتكلفة قدرها (1.759.381.223) جنيها، منها (12598) إسكان اجتماعى، وعدد (2089) وحدة تجارية وخدمية.

ثانيا: مشروعات جار العمل بها: بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التى يجرى العمل بها حاليا (11946) وحدة، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو (3.760.917.602) جنيه، وبلغ إجمالى ما تم صرفه على هذه المشروعات حتى تاريخه مبلغ (1.383.358.000) جنيه، بمتوسط نسبة تنفيذ للأعمال بلغت (37%)، وجار إتمام تنفيذ هذه الأعمال.

وقال وزير الأوقاف أما فيما يتعلق بالعوائد الاستثمارية لمشروعات الهيئة فقد حققت جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت فى بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100%، ومن أهم هذه المشروعات: مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر (المرحلة الأولى) من المنطقة 2 حتى المنطقة 6 التى تشمل (414) ورشة و(3) كافيه ومبانى خدمات بتكلفة إجمالية قدرها (161.480.115.83) جنيها، ومشروع الإسكان الاستثمارى (سما أسوان) بمحافظة أسوان والذى يشمل 300 وحدة سكنية و33 محلا تجاريا تم بيع 279 وحدة بالإضافة إلى 13 محلا تجاريا، ومتبقى عدد 21 وحدة، و20 محلا تجاريا، ومشروع مول البستان بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ويتكون من (30) وحدة إدارية و(8) محلات تجارية، وبلغ إجمالى ما تم بيعه (23) وحدة إدارية و(8) محلات تجارية، ومتبقى ( 7) وحدة إدارية، ومشروع عروس البحر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويتكون من (44) وحدة إدارية، وتم بيع جميع الوحدات وتشمل (27) وحدة إدارية، ومتبقى جراج، كما تم تخصيص عمارة سكنية بـ(17) وحدة سكنية لصالح مديرية أوقاف البحر الأحمر.

وأضاف وزير الأوقاف قائلا: أيضا مشروع المول التجارى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويتكون من عدد (28) محلا تجاريا، تم بيع (26) محلا تجاريا، ومتبقى (2) محل تجارى على مسطح دور كامل، ومشروع سوق الخميس (المرحلة الأولى) بالمطرية بمحافظة القاهرة، ويتكون من (170) محلا تجاريا، تم بيع وحدات المرحلة بالكامل، ومشروع سوق الخميس (المرحلة الثانية) بالمطرية بمحافظة القاهرة، ويتكون من (120) محلا تجاريا و264 وحدة إدارية و769 باكية تجارية، وقد تم تسليم محافظة القاهرة عدد 559 باكية، وتم تسكينها بالكامل، كما تم عرض 30 محلا تجاريا بالمزاد العلنى، وتم بيع 25 محلا، ومشروع برج سكنى إدارى تجارى بمحافظة البحيرة، ويتكون من (55) وحدة سكنية، بالإضافة لـ(3) وحدات إدارية، و(5) محلات تجارية، ومشروع برج سكنى بمحافظة بنى سويف، ويتكون من (29) وحدة سكنية. أيضا مشروع مبنى تجارى إدارى بمحافظة كفر الشيخ، ويتكون من (12) وحدة إدارية و(4) محلات تجارية.

وتابع قائلا: أما إيرادات الهيئة فقد حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيرادات فى تاريخها فى العام المالى 2021/2022م فى أحد عشر شهرا، حيث حققت (1.803.651.000) جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات العام الحالى 2021/2022م نحو ملياري