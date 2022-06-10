1000 وظيفة فى وزارة الأوقاف.. بيان من التنظيم والإدارة

جدة - نرمين السيد - وانتهى الجهاز من تقييم 3091 متقدما، من إجمالى 4000 متقدم كان مستهدف حضورهم منذ بدء التقييم يوم 5 يونيو الجارى، ويواصل الجهاز أعمال التقييم حتى 23 يونيو الجارى، مستهدفا تقييم 13 ألفا و 96 متقدما، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وذكر رئيس الجهاز - فى تصريحات صحفية اليوم - أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكترونى بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشرى، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف.

وقال إنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة فى سوق العمل الراغبة فى التقدم للوظائف الحكومية، حيث أن المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة فى اختبار المتقدمين.

وأضاف أن الجهاز أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها ب 15 يوما حتى يتمكن الراغبون فى التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالى بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، فى حين أن التقدم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.

ووجه رئيس الجهاز رسالة إلى الذين لما يحالفهم الحظ من المتقدمين لعدم تقديمهم المستندات المطلوبة أو الذين لم يجتازوا الامتحانات، بإعداد أنفسهم للتقديم فى مسابقة أخرى لشغل وظائف 1000 إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف يناير 2023 ويناير 2024.