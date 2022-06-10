شعراوى: تنظيم الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الإفريقية الأحد

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بحضور 24 متدربا من 17 دولة إفريقية هى (بوركينا فاسو - الجابون - بوروندى - جنوب السودان - غينيا الاستوائية - سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوى - سيشل - جيبوتى - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - موريتانيا) وذلك لمدة 10 أيام بالقاهرة.

وأكد شعراوى فى بيان اليوم أن النجاح الذى حققته الدورة الأولى لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية فى مجال التنمية المحلية واللامركزية، والتحديات التى تواجه المدن الإفريقية والتى عقدت بالقاهرة فى نوفمبر 2019 تزامنا مع عام الرئاسة المصرى للاتحاد الإفريقى 2019، أصبح دافعا لاستكمال جهود دعم الأشقاء الأفارقة واستمرار مناقشة التحديات التى تواجه الكوادر المحلية الإفريقية، وتبادل ونقل الخبرات والمعرفة، والسعى من أجل الوصول لحلول ومقترحات ورؤى مشتركة تخدم أبناء القارة مما يدعم أجندة التنمية المستدامة وطموحات القارة فى تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها.

وأشاد الوزير بالدور البارز الذى تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وسفاراتنا فى دول قارة إفريقيا من خلال توفير الموارد والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة التدريبية للكوادر المحلية الإفريقية بما يتلاءم مع مكانة مصر ودورها الهام فى خدمة أبناء القارة السمراء.

وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بدعم قدرات الأشقاء الأفارقة وتوفير الدعم اللازم لهم فى مختلف المجالات وخصوصا تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.

ومن جانبه، قال السفير محمد خليل الأمير أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية إن الوكالة تعد الذراع التنفيذى التنموى للحكومة المصرية المكلف بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، ولاسيما مع إفريقيا، ومن ثم تعمل على تنفيذ هذا البرنامج التدريبى بشكل سنوى للكوادر المحلية الإفريقية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد أن الوكالة، تولى اهتماما بالغا للتعاون مع الدول الإفريقية، موضحا أن هذا البرنامج الخاص بتطوير المحليات مثالا لذلك، نظرا لصلته المباشرة بتطوير المحليات والمدن والقرى الإفريقية، ودعم عملية التنمية فى هذه الدول، ودعم المواطن الإفريقى، ورفع مستوى معيشته سواء اقتصاديا أو صحيا أو اجتماعيا، مما يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

ويتضمن البرنامج التدريبى للكوادر المحلية الإفريقية عددا من الموضوعات الهامة وعلى رأسها الحوكمة الحضرية والأجندة الحضرية الجديدة، الرقمنة والحداثة، البعد الإفريقى فى السياسية الخارجية المصرية وتأثيراتها التنموية، التعامل مع الإعلام فى أوقات الأزمات، تطوير المناطق العشوائية، التعرف على صندوق التنمية الحضرية وأهم إنجازاته، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، توطين أهداف التنمية المستدامة فى مصر، سلاسل القيمة الغذائية وسد فجوة الطعام وتقليل الهدر، قمة المناخ فى شرم الشيخ وإدارة المخلفات الصلبة وغيرها من ملفات عمل الإدارة المحلية، كما يتضمن البرنامج زيارة ميدانية للمتدربين الأفارقة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومتحف الحضارة القومى وبحيرة عين الصيرة وممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو للتعرف على أهم إنجازات الدولة المصرية خلال الثمانى سنوات الماضية فى مجال التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات ونقل هذا الخبرات إلى الدول الإفريقية الشقيقة.