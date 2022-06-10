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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /703311/تظهر-غدا-رابط-نتيجة-الشهادة-الاعدادية-محافظة-الشرقية-2022-بالاسم

ينشر موقع دوت الخليج خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022، حيث يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بمحافظة الشرقية موعد ظهور النتيجة، بعدما أعلنت غالبية المحافظات عن نتيجة الشهادة الاعدادية، وارتفعت مؤشرات البحث للاستعلام عن خطوات معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم

ويبحث طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث من المقرر لها أن يتم اعتمادها غدا السبت، بحسب ما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تأجيلها.

وقد أكد محمد رمضان وكيل وزارة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه تقرر تأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، إلى اليوم أو غدًا السبت على الأكثر، ذلك للمراجعة والتدقيق فى رصد الدرجات.

وكشغ وكيل وزارة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه عقب الانتهاء من المراجعة النهائية الدرجات ستعرض النتيجة على المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتماد النتيجة، وإعلان أسماء العشرة الأوائل، عبر البوابة الالكترونيه للمحافظة، والصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع الفيس بوك.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، حيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر موقع مديرية الشرقية التعليمية من هـــنـــا.

2- اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على إظهار النتيجة والتي ستظهر للطالب فور اعتماداها من محافظ الشرقية وإتاحتها على موقع المديرية.

يشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.