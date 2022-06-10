انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة مصر الودية أمام كوريا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /703309/تعرف-على-موعد-مباراة-مصر-الودية-أمام-كوريا

عادت، صباح اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الوطني قادمة من دولة مالاوي، عقب الإنتهاء من خوض لقاء أثيوبيا في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

دوت الخليج

وتعرض الفراعنة للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، وظهر لاعبو المنتخب المصري بشكل متواضع أمام المنتخب الأثبوبي الذي كان الأكثر جاهزية من حيث الاستعداد البدني، وكذلك من حيث تواجد الدوافع التي حركتهم للفوز على المنتخب المصري.

موعد مباراة مصر وكوريا

وبعد العودة إلى القاهرة، سيبدأ إيهاب جلال المدير الفني الوطني، الاستعداد للقاء الودي أمام منتخب كوريا الجنوبية، والذي يُقام في تمام الواحدة ظهر يوم الثلاثاء القادم والموافق 14 من الشهر الجاري، ويحتضن ستاد سيول كأس العالم بالعاصمة الكورية، هذا اللقاء في حضور 70 ألف متفرج.

هدف مصر من ودية كوريا

ويرغب المنتخب المصري، في تجديد الدوافع والاصطدام بمنتخبات قوية من أجل عودة هيبة الكرة المصرية، والتي تأثرت كثيراً في الآونة الأخيرة عقب خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال، وكذلك الفشل في التأهل لكأس العالم أمام نفس المنتخب.

أما المنتخب الكوري، فيواجه مصر استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق فعالياته في نوفمبر من العام الجاري.

إيهاب جلال وموقف محرج

وأصبح مصير إيهاب جلال، مع المنتخب على حافة الهاوية، فبعد انقلاب الشارع الرياضي عقب انتهاء صافرة مباراة مصر وإثيوبيا، قرر الاتحاد المصري إقامة اجتماع طارئ لبحث تداعيات السقوط المفاجئ أمام المنتخب الأثبوبي، ومن المتوقع بشدة أن يكون جلال، هو كبش فداء الاتحاد، ولكن هذا الأمر سيُحسم بناء على شكل الفراعنة أمام المنتخب الكوري.