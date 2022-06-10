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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /703308/بعد-موافقة-البرلمانتخفيضضريبة-الوارد٢-على-آلات-الحصاد-الزراعي-وفرز-البيض-والفاكهة

جاءت التعديلات المدخلة على التعريفة الجمركية، بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية، لتواكب المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

دوت الخليج

بعد موافقة البرلمان..تخفيض«ضريبة الوارد»٢٪ على آلات الحصاد الزراعي وفرز البيض والفاكهة

وتضمنت التعديلات الجديدة تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية، كمكابس القش، والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه ،من ٥٪ إلى ٢٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وصغار الفلاحين.

صدرت التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة ، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها ، وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات )