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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /703307/خطوات-التقديم-للصف-الاول-الابتدائي-من-موقع-وزارة-التربية-والتعليم

يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في الاستعلام عن خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي من موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن قرب انطلاق العام الجديد، حيث أتاحت وزارة التربية والتليم إمكانية التقديم إليكترونيا، وذلك تسهيلا على أوليار الأمور وتوفيرًا للوقت والجهد؟

خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم 2022

وينشر موقع دوت الخليج، خطوات التقديم للصف الاول الابتدائي من موقع وزارة التربية والتعليم، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة..

وتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم الإلكتروني لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي وذلك عبر الرابط التالي

ومن جانبها، أكدت الإدارات التعليمية بالمحافظات، أن المدارس تستعد حاليا لبدء موسم التقديم في المدارس الرسمية لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

شروط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022-2023

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس، والتي جاءت كالتالي:

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

عدد 6 صور شخصية للطالب

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

دمغات التأمين الصحي

طابع المهن التعليمية وتنمية موارد وصندوق تمويل مشروعات

ايصال كهرباء او ماء او غاز

ملف به اوراق التقديم في المدارس من المكتبة

صورة من التقديم على الانترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس ٱولهم المدرسة التى ترغب التقديم فيها.

شروط القبول في رياض الأطفال 2022-2023

أما فيما يخص رياض الأطفال، فضمن شروط القبول أن يكون سن الطفل بكي جي 1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات من 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة، الصف الأول الابتدائي لا يقل سن القبول عن 6 سنوات و لا يزيد عن 9 سنوات، وفق ما أعلنت عنه الإدارات التعليمية بالمحافظات.

و لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام (6 سنوات في 1 اكتوبر 2021 ) في فصول رياض الاطفال طبقا لقانون الطفل.

ويتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالأصغر من المتقدمين وطبقا للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.